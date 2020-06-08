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Ayağı demir korkuluğa sıkışan yaralı köpeği itfaiye kurtardı

Konya’nın Seydişehir ilçesinde, bir bahçenin demir korkuluklarına ayağı sıkışan ve kurtulmak için çabalarken yaralanan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, bir bahçenin demir korkuluklarına ayağı sıkışan ve kurtulmak için çabalarken yaralanan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre, Hacı Seyit Ali Mahallesi'nde bir apartmanın bahçesinin demir korkuluklarına ayağı sıkışmış bir sokak köpeği olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, uzun süre bulunduğu yerden kurtulmaya çalıştığı için yaralanan köpeği kurtarmak için çalışma başlattı. Demir korkuluğu hidrolik makasla kesen itfaiye, yaralı köpeği sıkıştığı yerden çıkardı. Yaralı köpek, tedavi edilmek üzere veterinere götürüldü.

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