Ayağını çapa makinesine sıkıştırdı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir kişi bahçesini sürmek isterken ayağını çapa makinesine sıkıştırarak ağır yaralandı.

Olay, Yenicami Mahallesi 1610 Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Çavdar (68) evinin önünde bulunan bahçesini ekmek için sürmeye başladı. Bu sırada dengesini kaybeden Çavdar yere düşerken bacağı ise çapa makinesinin alt kısmında bulunan bıçakların olduğu kısma sıkıştı. Olayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine kaza kırım ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaza kırım ekibi tarafından Mustafa Çavdar'ın sıkışan bacağı kurtarılarak Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Çavdar ambulans helikopter ile Konya'ya sevk edildi.