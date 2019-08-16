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Ayakkabı kutularından tabanca çıktı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, ayakkabı kutularına gizlenmiş tabancalar ele geçirildi.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, ayakkabı kutularına gizlenmiş tabancalar ele geçirildi. 15 tabanca ile bir tüfeğe el konulurken 1 şahıs gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Konya İl ve Beyşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yapılan istihbarat çalışmaları neticesinde Bademli Mahallesi'nde bir kişinin evinde ruhsatsız silah imalatı ve satışı yapıldığı bilgisine ulaşınca çalışma başlattı. Adli makamlardan alınan arama kararıyla şüphelinin kullandığı hafif ticari araç Bademli Mahallesi yolunda durduruldu. Araçta yapılan aramada 5 tanesi ayakkabı kutuları içerisine gizlenmiş diğerleri poşet içerisinde toplam 15 adet ruhsatsız tabanca bulundu. Tabancalardan bir tanesinin kurusıkı olduğu belirlendi. Gözaltına alınan araç sürücüsü D.Ö.'nün evinde yapılan aramada ise bir adet tek kırma ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.


Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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