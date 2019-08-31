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Aykut Kocaman: “Çok istediğimiz bir maçta puan kaybı hepimizi üzdü”

Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, galibiyet almak istedikleri bir maçta puan kaybının üzüntü verici olduğunu söyledi.


Süper Lig'in 3. haftasında iç sahada Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldıkları maç sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, “Öncelikli hedefimiz mutlak kazanmaktı. Bugün galibiyete daha fazla ihtiyacımız vardı. Maç öncesinde bütün ana duygumuz buydu. Maça gelince, geçen hafta özellikle Galatasaray maçında son dakikalarda gelen golünde oluşturduğu öz güven ve moralli oyunla son derece güçlü başladık. Sahanın her tarafını kullandık. Ancak çok ucuz bir penaltı maçın seyrini değiştirdi çünkü büyük bir hakem hatası bence. Hakemin hatasından daha büyük bir hata bizim oldu. Golden sonraki yarım saatlik periyot, Antalyaspor maçın içine daha fazla katıldığı, moralinin daha fazla olduğu, bizimse telaşlı olduğumuz bir oyuna döndü. Devre arasından sonrada istediğimiz gibi başlayamadık. Ayağa paslarla savunma arkasına geçmeyi denedik ve bunun da meyvesini iki golle aldık. Rakibimizin attığı beraberlik golü sonrası sıkıntılı halimiz başladı. Tamamen telaşlı oyuna döndük ve oyuncularımızın pek çoğu maçı kurtarmak için bireysel hareketlere gitmeye başladılar. Çok istediğimiz bir maçta puan kaybı hepimizi üzdü” dedi.

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