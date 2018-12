Aykut Kocaman: “İkinci yarıda lig beklentilerimize doğru gidecek”

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, geçen dönem olmak üzere hiçbir şeyin bıraktıkları yerden başlamış gibi olmayacağını söyleyerek, "İçinde inişler, çıkışlar olacak ama nihai hedef olarak gideceğiz yer belli. Bu konuda hiçbir kuşkum yok. Şu anda şehirden gördüğüm, taraftardan gördüğüm enerji de bunun gösteriyor. Umarım yanılmayız” dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında 15 Aralık Cumartesi günü ilk yarının son iç saha maçında Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Atiker Konyaspor, çalışmalarını sürdürüyor. Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetiminde yapılan antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başladı.

Antrenman öncesi açıklamalarda bulunan ve yeni bir dönemin başladığını söyleyen Teknik Direktör Aykut Kocaman, “Bu yeni dönemle beraber kendi istediğimiz tarafa doğru oyunculardan götürmek istediğimiz yeni alışkanlıklar var. Bütün bunların oluşma süreci kolay bir şey değil. Hepimiz insanız. Alışkanlıkları edinmek ne kadar kolaysa o alışkanlığı değiştirmek, dönüştürmek de aynı şekilde zor olabiliyor. Trabzon maçında da yaşadığımız gibi özellikle oyun anlamında inişler, çıkışlar zaman zaman beklenmedik şekilde sıkıntılar olacak ama en sonunda nihai hedef olarak bu oyunun gerçeklere ve doğrulara uygun şekilde önce kendimiz, kendi grubumla beraber davranmaya ve istemeye devam edip ondan sonra oyuncularımızı oraya doğru çekmeye çalışacağız. Buraya doğru gelen oyuncular zaten bizim için her zaman en değerli oyuncular olacak. Yani adı, sanı, yaşı, milliyeti ne olursa olsun hiçbir fark olmadan oyunun doğrularına, gerçek doğrularına doğru gelen oyuncular bizimle beraber, bizim için en değerli oyuncular olacaklar. Ama bunun için de her zaman şunu katmaya çalışacağız, bize bu olanağı sağlayan, güvenen Konyaspor camiasına ve Konyaspor'a aidiyet duygusunu biraz daha takımda yükseltmeye çalışarak istenen yere doğru gitmeye çalışacağız. Ama dediğim gibi geçen dönem de dahil olmak üzere, her şey çok güzel ve her şey çok tatlı, bıraktığımız yerden başlamış gibi olmayacak. İçinde inişler, çıkışlar olacak ama nihai hedef olarak gideceğiz yer belli. Bu konuda hiçbir kuşkum yok. Şu anda şehirden gördüğüm, taraftardan gördüğüm enerji de bunun gösteriyor zaten. Umarım yanılmayız” dedi.

“İkinci yarıda lig beklentilerimize doğru gidecek”

Ligin şu anki durumunu da değerlendiren Kocaman, "Başakşehir hakikaten ciddi bir ivme yakaladı. Ciddi bir puan farkı da yakaladı. Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın, Galatarasay'ın, Trabzonspor nispeten son birkaç haftadır biraz daha canlanır gibi görüntü gösteriyor. Yaşadığı sıkıntılarla beraber şu andaki puan tablosu her takıma bir takım vaatlerde bulunuyor gibi gözüküyor. Biz bununla ilgili tarafını geçen hafta biraz zedeledik. Şimdi tekrar tırmanmaya çalışmamız, birkaç adım daha geç olarak tekrar denemeye başlayacağız. Ama esas bizim için başlayacak bölüm ikinci yarı hazırlıkları. Biraz daha uzun beraber olduktan sonra takımla beraber, isteklerimizi ve beklentilerimizi biraz daha anlattıktan sonra oradan gelecek dönüşler ve bunu uygulama konusunda iradesi biraz daha yüksek oyuncuları yan yana getirme haliyle beraber, sanki ikinci yarıda biraz daha beklentilerimize doğru gidecek, ikinci yarıda lig beklentilerimize doğru gidecek. Ama bu arada lig nereye doğru yönelecek, şu anda bunu tahmin etmek, Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'un durumlarından dolayı çok mümkün değil. Yaşanılan sorunlar o sorunların devamını gösteriyor. Burada diğer Konyaspor'la beraber bu grubun altında kalan bütün takımlarda nerede yer tutabiliriz diye umutla, sabırla ve özlemle bekliyorlar açıkçası. Bizim içinde esas başlangıç yeri sanki ikinci yarıdaki hazırlıklardan sonrası olacak. Ama bu arada tabii Kasımpaşa maçı, hemen arkasından gelen Akhisar maçını atlayarak söylemiyorum” şeklinde konuştu.

“Değerli bir rakiple oynayacağız”

Cumartesi günü yapılacak olan Kasımpaşa maçını da değerlendiren ve sezona tempoyla çıkış yapan takımlarından bir tanesiyle oynayacaklarını belirten Kocaman, “Özellikle de sezona çok güçlü başladılar. Sonra bir sıkıntı, sonra bir antrenör değişikliği, yine güçlü bir başlangıç. Sonra yine kendi raylarına oturdular ama şu anda ligde ikinciler. Önemli bir pozisyon. Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'un olduğu ligde bu pozisyona 15. hafta itibariyle girmek, çok son derece iyi bir yer. Dolayısıyla değerli bir rakiple oynayacağız. Hücum gücü son derece yüksek. Maçlardaki gol oranı son derece yüksek. Bizim başımıza dert açma potansiyeli yüksek. Ama aynı zamanda da son derece fazlasıyla zaafları olan bir takım. Yani Trabzonspor karşılaşmasında da olduğu gibi yine bizim avantajlarımızı, rakibin zaafı ne diye düşünüp biraz daha zaaflarına doğru yönlenerek bir oyun oynamaya çalışacağız. Kazanmayı başarabilirsek ikinci yarı için söylediklerim biraz daha kendi içinde sağlam bir zemine oturabilir gibi gözüküyor. Ancak kolay olmadığını belki söylemeye gerek yok ama en azından bir kere daha belirtmiş olayım” ifadelerini kullandı.

Konyaspor'un antrenmanı taktik çalışması ile sona erdi.