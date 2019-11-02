Aykut Kocaman: “Maç hiçte düşündüğümüz gibi gitmedi”

Süper Lig'in 10. haftasında evinde Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kalan Konyaspor'un Teknik Direktörü Aykut Kocaman, maç sonu açıklamalarda bulundu. Maçın ilk 15 dakikası ve özellikle ikinci yarısının tamamen olumsuz bir faktörle sonuçlandığını belirten Kocaman, “Eyüp karşılaşmasının oluşturduğu o olumsuz hava tabii doğal bir şekilde sadece oyuncu grubunda değil, statta da, taraftarlarda da çok net bir şekilde gözüküyordu. İlk 15 dakika, antrenör değişikliği yapmış dolayısıyla bir kan değişikliğiyle beraber biraz enerjisi yükselmiş, en azından toparlanmak isteyen bir takımla, sıkıntıları ile maça başlayıp bu sıkıntılarını çevirmek arasındaki bir takım arasında bir karşılaşma oldu. Gençlerbirliği sahaya iyi yerleşti. Bireysel çok hata yaptık. Özellikle bireysel hatalardan çıkışları bulamadık. Gençlerbirliği çok daha olgun bir takım görüntüsündeydi. Ancak 15. dakikadan sonra bu oyun tamamen tersine döndü. Küçük bir baskıdan sonra top kazanma, bir atak girişimi, sonra sahaya yerleşme ve kendi oyunumuza dönme halinde gerçekleşti. İlk yarıyı hem öne geçmeyi başararak hem de bunu artırmak için girişimlerle beraber sürdürdük. Hiçbir tehdit olmadan son derece iyi gitti” dedi.

“Maç hiç de düşündüğümüz gibi gitmedi”

İkinci yarıda temel düşüncelerinin, ilk yarıda oluşan küçük hataları onarabilmek ve farkı artırabilmek olduğunu kaydeden Kocaman, “Ancak maç hiç de düşündüğümüz gibi gitmedi. Bununla birlikte tabii ki; doğal olarak Gençlerbirliği'nin geride kaldıktan sonra oyunu sahamıza yıkmak için çaba göstereceği aşikardı. Bu bize dezavantajlar kadar avantajlar da sunuyordu. Fakat ne bağlantılarımız, ne kontratak girişimlerimiz, ne koruma oyunumuz, ne baskılı oyunumuz hiçbiri olmadı. İkinci devredeki oyun bambaşka, paramparça, bize ait olmayan bir oyun oldu. İlk yarıda ne kadar beyazsa ikinci yarı o kadar siyah oldu. Gençlerbirliği maçın mutlak hakimi oldu. Zaman zaman seri çalımlarla, zaman zaman birleşik paslarla oyunu kenarlara getirip ortalarla sürekli kalemize doğru tehdit olmaya başladılar. Buna karşılık ne kontratakla ne savunma yaparak, bir taraftan dörtlü savunmamız yarı sahamızda beklerken ön tarafta oyuncularımızın baskı yapmaya çalışması gibi bütünlüğümüzü kaybeden sıkıntılı bir durum vardı sahada. Gidişatın buraya doğru gideceği belliydi, ancak maçı son ana kadar getirdikten sonra 10 tane oyuncumuzun içeride olduğu bir anda golü yemek tabii bir tarafıyla daha da şuandaki hem üzüntümüzü hem de sıkıntımızı artıran bambaşka bir faktör oldu. Tabii ki bu saatten sonra son derece üzüntülü olduğumuzu belirtmekten başka söylenecek çok fazla bir şey yok” ifadelerini kullandı.