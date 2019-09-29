Aykut Kocaman: “Penaltı pozisyonu hakem için kolay bir karar değildi”

Süper Lig'in 6. haftasında Kayserispor'u sahasında 2-1 mağlup eden Konyaspor'da Teknik Direktörü Aykut Kocaman, maç sonu düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Maçın ilk dakikasından son dakikasına kadar istekli ve kaliteli bir futbol sergileyen oyuncularını tebrik eden Kocaman, “Kayserispor'un bize gol atma ihtimalinin son derece yüksek olduğu, aynı şekilde bizim de gol atma ihtimalimizin yüksek olduğu bir maçta iyi başlamamıza rağmen kendi kalemize attığımız gol ile 1-0 geriye düştük. Oyuncularımız gol öncesinde ve sonrasında oyunun tek hakimiydiler. Böyle olunca da son dakikalarda bulduğumuz golle soyunma odasına 1-1'lik eşitlikle gitmemiz bizim için iyi oldu. İkinci yarının ilk bölümlerinde de etkiliydik. Ancak sonrasında Kayserispor'a maçı kazanabilecekleri pozisyonları verdik. Bunların golle sonuçlanmaması bizim adımıza şanstı. Ancak bunu klişe olarak söylemiyorum gerçekten oyuncularımız bugün maçı kazanma adına ellerinden gelen tüm gayreti gösterdi. Bunun için mücadele ettiler ve savaştılar. Uzatma dakikalarında yaşanan pozisyon sonrasında penaltıdan golü bulduk ve bizim için 3 puandan daha anlamlı olan, ileriye daha moralli ve öz güvenle bakmamızı sağlayan bir galibiyet aldık. Oyuncularımı ortaya koydukları mücadeleden ve kazanma hırsından dolayı tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

“Hakem için kolay bir karar değildi”

Maçın son dakikasında VAR incelemesi sonrasında verilen penaltı pozisyonunu da değerlendiren Kocaman, “Ben de defalarca baktım, hakemin ve benim de kanaatim şu; Kayserisporlu oyuncunun temel amacı sanki topa eliyle hamle yapmak gibi gözüküyor. Top Skubic'in kafasından tekrar eline çarpıyor. Hakem için kolay bir karar değildi. Benim gördüğüm kadarıyla rakibin eli vücudundan çok açıktı. Topa gitmiş bir el var, ilk planda topa vuramıyor ancak Skubic'in kafasından sonra çok açık bir el topun gidişini çeviriyor. Burada hakemin kararı sanki biraz daha doğru bir karar gibi gözüküyor” ifadelerini kullandı.