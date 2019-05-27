Azerbaycan heyeti Akşehir'i gezdi

Azerbaycan Büyükelçiliği, Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi Nahçıvan Bölümü Genç Alim ve Uzmanlar Kurulu, Nahçıvan Gençlik Vakfı ve Sahib Ata Derneği Akşehir'e gelerek incelemelerde bulundu.

Önceki günlerde Selçuk Üniversitesi (SÜ) Turizm Fakültesi, Azerbaycan Büyükelçiliği, Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi Nahcıvan Bölümü Genç Alim ve Uzmanlar Kurulu, Nahcıvan Gençlik Vakfı ve Sahib Ata Derneği tarafından ortaklaşa düzenlenen “Uluslararası Nahçıvan'dan Konya'ya Bir Köprü Konferansı ve “Nimetullah Nahcivani” adlı konferansları gerçekleştiren heyet, Akşehir'e gelerek çeşitli temaslarda bulundu. Heyete, Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İbrahim Öncel ile Kültür Müdürlüğü personeli eşlik etti.

Nasreddin Hoca Türbesi, Nimetullah Nahcivani Türbesi, Akşehir Belediyesi tarafından Sokak Sağlıklaştırma projesi kapsamında restorasyonu yapılan tarihi Akşehir Evlerinin bulunduğu sokakları, Nimetullah Nahcivani İmam Hatip Ortaokulunu, Seyyid Mahmud Hayrani Türbesi'ni ziyaret eden heyete Nimetullah Nahcivani Türbesi ziyareti sırasında AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem ile Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya'da eşlik etti.

AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem “Şehrimizi ziyaret eden Azerbaycan heyetine teşekkür ediyorum. Desteklerimizle ilgili gerekenlerin yapılacağını belirtmek isterim. Nahcivan şehri önemlidir ki, bu ilişkileri sürdürebilmemiz için Nimetullah Nahcivani Hazretlerini, nezdinde tüm önemli İslam alimlerimizin, değerlerimizin gelecek kuşaklarımıza aktarılmasının son derece önemli olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

Akşehir'deki temasları sonunda Azerbaycan heyeti Belediye Başkanı Salih Akkaya'yı da makamında ziyaret etti.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, “İnşallah önümüzdeki dönemde Akşehir'de bu tür programların yapılması ve ev sahibi olmak için şimdiden arzu duyduğumuzu ifade etmek isterim. Her türlü destek ve misafirperverlik noktasında gerekeni yapacağımızı belirtmek isteriz ki, Nahcivan bizim için önemlidir. Nahcivan'dan bilim adamlarımız ve heyetlerimiz geldiler. Azerbaycan tabi ki bizim için önemlidir. Nahcivan hakikaten bizim için önemlidir ve bu ilişkileri sürdürüp ortak değerimiz olan Nimettullah Nahcivani Hazretleri, Seyyid Mahmud Hayrani, Nasreddin Hoca, Hacı İbrahim Sultan Veli gibi şahsiyetlerimizi yeni nesillerimize, geleceğe, daha iyi ve emin adımlarla aktarılması çok önemlidir. Nesillerimizi milli ruh ve İslami değerlerimizle birlikte bezememiz lazımdır. Nimetullah Nahcivani hakikaten iyi bir Müslüman nasıl olunmalıdır? Allah'a teslimiyet nasıldır? Bunu en güzel şekilde vurgulamıştır. Öğütlerken de bizlere tasavvuf yoluyla bunları anlatmış, onun için büyük pirdir diyoruz. Bunun unutturulmaması,yaşatılması ve nesillerimiz faydalanması gerekir” dedi.

Azerbaycan Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Doç. Dr. Necibe Nesibova'da, “Gerçekten ortak alimlerimiz ve bilim adamlarımız çoktur. Yapılan konferansta belirttiğim gibi tek milletin ortak sorunlarıdır. Bunları yaşatmak, bundan sonrada bizlere ve bizden sonraki nesillere yakından tanıtmak bizlerin görevidir. Biraz öncede okulumuzda da hissettik okul müdürümüz zaten Nimetullah Nahcivani' nin kim olduğunu kısaca tarihçesini öğretmiştir. Tabi biz arzu ederiz ki, bundan sonraki ziyaretlerimiz daha fazla olsun. Ayrıca Nasreddin Hoca'nın şehri Akşehir'i, Nahcivan şehrimizle bir kardeş şehir yaparız inşallah. Bu tür ilişkilerimiz, ziyaretlerimiz inşallah devam edecektir. Tekrar çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Günün anısına Belediye Başkanı Salih Akkaya, Azerbaycan heyetine; Nasreddin Hoca'nın tersine çalışan saatini, Nimetullah Nahcivani tefsiri ile Akşehir Belediyesi Kültür yayınlarından oluşan birer set takdim etti. Ayrıca Azerbaycan Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Doç. Dr. Necibe Nesibova' da destekleri ve ev sahipliğinden dolayı Belediye Başkanı Dr. Salih Akkaya'ya bir hediye takdim etti.