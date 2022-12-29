Baba ve oğlu geri dönüşüm süsü verdiği tırda kaçakçılık yaparken yakalandı

Konya'da preslenmiş geri dönüşüm malzemesi yüklü tırda arama yapan polis ekipleri, geri dönüşüm malzemelerinin altına zulalanmış piyasa değeri yaklaşık 4 milyon lira olan gümrük kaçağı doldurulmuş makaron ele geçirildi. Olayla ilgili tırın sürücüsü ve oğlu gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, devletin vergi kayıplarının, haksız kazancın ve haksız rekabetin önlenmesi için kaçakçılıkla mücadeledeki kararlılığına devam ediyor. Polis ekipleri, merkez Karatay ilçesi Ereğli Yolu Caddesi kent giriş ve çıkış noktasında yaptığı yol uygulamasında Konya istikametine seyir halinde olan ve durumundan şüphelendikleri bir tırı durdurdu. Tırda arama yapan KOM ekipleri, görünüşte geri dönüşüm için preslenmiş hurda atıkların yüklü olduğu tırın dorsesinde preslenmiş atıkların arasında koliler dolusu piyasa değeri yaklaşık 4 milyon lira değerinde 3 milyon 850 bin adet gümrük kaçağı doldurulmuş makaron ele geçirdi. “Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu” çerçevesinde gümrük kaçağı sigaralara el konulurken, konu ile ilgili tırda bulunan sürücü 50 yaşındaki İzzet Y. ve oğlu 24 yaşındaki Valkon Y. ekiplerce gözaltına alındı. Gözaltına alınan baba ve oğlu emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Baba ve oğul çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.