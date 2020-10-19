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Baba ve oğlunun öldüğü kaza kamerada

Konya’da otomobilin kaldırımda yürüyen aileye çarpması sonucu baba ve oğlunun hayatını kaybettiği, annenin de yaralandığı kaza güvenlik kameralarına yansıdı.

Konya'da otomobilin kaldırımda yürüyen aileye çarpması sonucu baba ve oğlunun hayatını kaybettiği, annenin de yaralandığı kaza güvenlik kameralarına yansıdı.


Kaza, Hocacihan Mahallesi Hicaz Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Furkan O. (19) idaresindeki 42 CHG 99 plakalı otomobil, sürücünün aşırı hız sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzeerine kaldırımda yürüyen anne, baba ve oğluna çarptı. Kazada, 5 yaşındaki Eymen Özkan olay yerinde, baba Bünyamin Özkan (36) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazada yaralanan anne Sibel Özkan ise ambulansla Meram Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kaza sonrası ailenin ayakkabılarının etrafa savrulduğu ve baba ile oğlunun hayatını kaybettiği kaza güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerde, hız sonucu direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün aileye çarpması ve etrafa savrulmaları yer alıyor.

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