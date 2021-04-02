Bakan Dönmez: “Elektrik ve doğal gazda yatırım hedefimiz 612 milyon lira”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Konya'da 2021 yılı içerisinde elektrik ve doğal gazda yatırım hedeflerinin 612 milyon lira olduğunu belirterek, şehirde 4 biyokütle, 2 hidroelektrik, 2 rüzgar ve 1 termik santrali olduğunu söyledi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, çeşitli program ve açılışlar için Konya'ya geldi. İlk olarak Konya Valiliğini ziyaret eden Bakan Fatih Dönmez, ardından Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen Enerji Koordinasyon Toplantısı'na katıldı. Programda konuşan Bakan Dönmez, Konya'nın 2002 yılında kamu ve özel sektörde 11 milyon liralık yatırım alırken, bu alanda 2020 yılında 1 milyar 42 milyon liralık yatırım yapıldığını söyledi.

“Elektrik ve doğal gazda yatırım hedefimiz 612 milyon lira”

Toplamda 18 yılda yapılan yatırım tutarının 6 milyar lira civarında olduğunu kaydeden Fatih Dönmez, “İnşallah bu yıl içerisinde de elektrik ve doğal gazda yatırım hedefimiz 612 milyon lira. Konya sadece bir sanayi kenti değil aynı zamanda tarım kenti. Özellikle iç turizm başta olmak üzere turizm ve hizmet sektörünün hızlı geliştiği bir yer ama aynı zamanda enerji kenti. Çünkü hamdolsun Konyamızın başta güneş olmak üzere yenilenebilir enerji potansiyelinin en yüksek olduğu kentlerden birisi. Yerel yöneticilerimize de teşekkür ediyoruz. Şu anda Konya sınırları içerisinde dünyadaki en büyük güneş enerjisi santrali inşaatı devam ediyor. Karapınar'da bin megavat kurulu gücündeki tesis devam ediyor. Geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanımızın teşrifleri ile güneş paneli üretim fabrikasını hizmete almıştık. O günden bugüne artık bu panelleri santral sahasında monte etmeye ve üretmeye başladık. İnşallah iki yıl içerisinde bin megavatlık kurulu gücü de tamamlamış olacağız” dedi.

“Konya nüfusunun hali hazırda yüzde 68'i de çağdaş, kaliteli ve çevreci kullanır hale geldi”

Konya'da 4 adet biyokütle santrali olduğunu anlatan Dönmez, “Daha çok hayvansal atıkların bertarafı ve değerlendirilmesi konusunda 90 megavatlık bir tesisten bahsedebiliriz. 2 tane hidroelektrik santralimiz, 2 tane rüzgar 1 tane termik olmak üzere toplamda bin 580 megavatlık bir kurulu gücümüz de söz konusu. Konya 2004 ve 2005 yılından bu yana doğal gaz kullanan illerimizden bir tanesi. Bugüne kadar da 15 ilçeye yaklaşık Konya nüfusunun yüzde 85'ine denk gelen kısımda doğal gaz erişim söz konusu. Konya nüfusunun hali hazırda yüzde 68'i de çağdaş, kaliteli ve çevreci kullanır hale geldi. Geriye kalan 16 ilçemizde ne olacak? İşte bugün burada yerel yöneticiler ve sektörümüzün temsilcileri ile birlikte kalan ilçelerimize ne zaman nasıl doğal gaz götürebiliriz bunun müzakerelerini yaptık. Öncelik tabii ki nüfusu daha yüksek olan ilçelerimizden başlamak suretiyle ilçelerimize de zaman içerisinde planlamayla doğalgazı ulaştırmış olacağız” diye konuştu.