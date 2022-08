Bakan Kasapoğlu: "Bu oyunlar Konya için tarihtir ve bu tarihi birlikte yazdık"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Konya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 5. İslami Dayanışma Oyunları çerçevesinde şehre kazandırılan tesislerin önemini anlatarak, "Amacımız, yaşayan tesisler, istifade edilen tesisler. Biz biliyoruz ki insanların faydasına olacak her bir şeyin kullanılması lazım. Dolayısıyla bu oyunlar Konya için tarihtir ve bu tarihi birlikte yazdık" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bir otelde düzenlenen toplantıda basın mensuplarıyla bir araya geldi. Toplantıda konuşan Bakan Kasapoğlu, "Dillere destan bir açılış şöleni ve bununla birlikte binlerce katılım, coşkulu bir gece inşallah bizleri bekliyor. Bununla birlikte tabii spor devrimimizi Konya'mızda bu hazırlıklar vesilesiyle taçlandırdık, hem var olan spor altyapısını baştan aşağı yeniledik, yeni tesisler işte atletizm pisti, veledrom, yüzme havuzu, olimpik havuzumuz, dün orada müsabakalar vardı, 3 altın madalyayı da oradan aldık. Yani yapılan hiç bir şey boşa gitmiyor Allah'a şükür. Ve bunları tabii artırarak devam edeceğiz" dedi.

"Bu oyunlar bir aşamadır"

Çalışmaların bundan sonra da devam edeceğini anlatan Kasapoğlu, "Büyükşehir belediyemizle, başkanımızla bu anlamdaki beraberliğimiz, bundan sonra da devam edecek. Biz tüm imkanlarımızla Konya'nın yanında olduk, bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Bu oyunlar bir aşamadır ve inşallah bunu sürdüreceğiz. Bizim anlayışımızda biliyorsunuz iki günü eşit olan ziyandadır. Hep daha ilerisi, daha iyisi ve hedefler bir yandan gerçekleştirilir, diğer yandan yeni hedefler konur. Dolayısıyla hiçbir zaman kısır tartışmaların içinde olmadık. AK Parti olarak hem ulusalda hem yerelde, hiçbir zaman lafla peynir çalışmadık" ifadelerini kullandı.

"Bu oyunlar Konya için tarihtir"

Tesislerin her birinin farklı çalışmalara ev sahipliği yapacağını aktaran Bakan Kasapoğlu, "Hem oyunlar hem oyunlar sonrası bu tesislerin her biri farklı çalışmalara yine ev sahipliği yapacak. Yine güzel organizasyonları gerçekleştireceğiz. Ulusal anlamda, uluslararası anlamda işte veledromda kamp tesisi var, o kamp tesisinde yabancılar gelecek kalacak. Türk sporcular gelecek kalacak. Buraların her biri dolu dolu değerlendirilecek. Tesisi yapalım, açılışlarda, organizasyonda kullanalım, sonra rafa kaldıralım değil. Amacımız, yaşayan tesisler, istifade edilen tesisler, biz biliyoruz ki insanların faydasına olacak her bir şeyin kullanılması lazım. Orada engel varsa kaldırılması lazım. Dolayısıyla bu oyunlar Konya için tarihtir ve bu tarihi birlikte yazdık" diye konuştu.