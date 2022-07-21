Bakan Kasapoğlu: “Gençlerle aramıza kimse giremeyecek”

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, kredi borçlarıyla ilgili düzenlemenin genç odaklı anlayışla yeni bir boyut kazandığını belirterek, "Dezenformasyonla, algıyla işi başka yere çekmek isteyenler hiçbir şekilde gayret göstermesinler. Gençlerle aramıza kimse giremeyecek. Gençlerimizi kimse kandıramayacak” dedi.

İslam ülkeleri arasında düzenlenen en büyük spor organizasyonu olan İslami Dayanışma Oyunları'nın beşincisine hazırlanan Konya'da, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından şehre kazandırılan olimpik yüzme havuzunun açılışı Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katılımıyla yapıldı.

Programda konuşan Bakan Kasapoğlu, dostluğun, kardeşliğin, sporun birleştiren gücünün ruhunun, sinerjisinin ortaya koyulduğu bir günü yaşadıklarını ifade ederek sözlerine başladı. Konya'da İslam Oyunları için yeni bir başlangıcı manevi iklimde, tarihi dokuda, anlamlı atmosferde gerçekleştirdiklerini söyleyen Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Özellikle Mevlana'nın asırlar önce ifade ettiği ‘gel ne olursan ol, gel' diyen bir çağrıyı dünyanın dört bir tarafına yine aynı ruhla haykırıyoruz. İslam Oyunları'nda işte bu ışığın altında, bu hoşgörü, bu birleştirici çağrının altında gerçekleştiriyoruz. İnşallah İslam Oyunlarımız tarihin en büyük kafilesiyle, en büyük katılımla ve Konya'mızın en güçlü şekilde ev sahipliğiyle, sıcaklığıyla Konya'mızda gerçekleşecek. Konya'nın da bu anlamda yeni bir rekora imza atacağını özellikle ifade etmek istiyorum” dedi.

“3,5 milyondan fazla vatandaşımıza yüzme öğrettik”

Bugün Konya'ya çok güzel bir sebeple geldiklerini anlatan Bakan Kasapoğlu, “Bugün çok bereketli bir günü birlikte yaşayacağız. Konyamızın çocukları için, Konyamızın gençleri için ve Konya'nın spordaki öncülüğünü güçlendirmek için buradayız. Ben tüm bu çalışmalarımızın başta Konyamıza, Türkiyemize ve milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bakanlık olarak ülke genelinde gerçekleştirdiğimiz Yüzme Bilmeyen Kalmasın projesi çerçevesinde 3,5 milyondan fazla vatandaşımıza yüzme öğrettik. Memnuniyetle ifade etmek isterim ki, projeye en yoğun ilgi gösteren şehirlerden birkaçını saydığımızda Konya'mız en öncü şehirlerden bir tanesiydi. İşte bizler de bu ilgiyi, bu teveccühü elbette karşılıksız bırakamazdık. Vatandaşlarımız arasında yaptığımız bir ankette ‘İmkanımız olsa en çok hangi sporu düzenli olarak yapmak isterdiniz?' sorusuna verilen cevap, yüzme. Biz de bu anlamda temel vazifemiz gereği, millete hizmet misyonumuz gereği milletimizin bu arzusunu emir telakki ederek rotamızı bu yolda belirledik. Bu imkanları artırma noktasında bir seferberliği ortaya koyduk. Türkiye'nin dört bir yanındaki spor devrimlerimizi 20 yıldan beri Cumhurbaşkanımızın güçlü vizyonuyla en detaylı şekilde ortaya koyduğumuz gibi yüzme alanında da çığır açtık, başlangıç yaptık. Hamdolsun gün artık bu başlangıcın meyvelerini toplama günü oldu. İşte imkan, işte mekan diyoruz. Ülkemize milletimize hayırlı uğurlu olsun. İşte buradan Türkiye'ye yeni yıldızlar yetiştireceğiz. Ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandıracak yeni sporcuları çıkaracağız ve İstiklal Marşımızı tüm dünyaya okutacak bu ülkenin yüreği sevgi dolu gençlerini buralardan yetiştireceğiz” ifadelerini kullandı.

“Eserlerimizle, hizmetimizle, milletimizle birlikte yürümeye devam edeceğiz”

Açılışı yapılan olimpik yüzme havuzunun bin seyirci kapasitesiyle, içinde 14 adet farklı ofisleriyle, odalarıyla uluslararası standartlarda son derece donanımlı, son derece modern bir tesis olduğunu aktaran Bakan Kasapoğlu, “Yüzme bu yıl İslam Oyunlarında en fazla sporcunun katıldığı bir branş. 36 ülkeden 230 sporcu yüzmeye katılacak. Parayüzmedeyse 9 ülke yarışacak. Bununla birlikte ayrıca organizasyona katılacak sporcular ve görevliler için Oyunlar Köyümüzün de açılışını gerçekleştireceğiz. Gururla ifade etmek isterim ki olimpiyat köyleriyle yarışacak bu köyümüz, yurtlarımızda binlerce insanı ağırlayacak bir altyapıya sahip ve bu altyapıyla hamdolsun bir kez daha birer inci tanesi gibi dizdiğimiz yurtlarımızın ne kadar anlamlı bir misyon ifa ettiğini ve ne kadar kapsayıcı ve kuşatıcı olduğunu bir kez daha ortaya koyacak. Bunların her biri birer iftihar vesilesi, birer gurur tablosu ama yüreği aynı aşk için çarpanlara, yüreği bu aşkı taşıyamayanların bu iftihardan, bu gurur tablosundan nasiplenme imkanı yok. Ama ne derlerse desinler, ne yaparlarsa yapsınlar Allah'ın izniyle milletimizden aldığımız bu güçle birer birer inşaamızı, birer birer ihyamızı ortaya koyarak eserlerimizle, hizmetimizle, milletimizle birlikte yürümeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

“Kredi borçlarıyla ilgili düzenleme genç odaklı anlayışla yeni bir boyut kazandı”

Yaz boyu 18-25 yaş arası gençleri 81 ilde yurtlarda ücretsiz olarak misafir ettiklerini belirten Bakan Kasapoğlu, “Seyahatsever Genç projemize 81 ilimizden tüm gençlerimizi bir kez daha davet etmek istiyorum. Biliyorsunuz kredi borçlarıyla ilgili düzenleme Cumhurbaşkanımızın her zamanki gibi genç odaklı anlayışıyla yeni bir boyut kazandı. Nasıl bu ülkede bursları, nasıl bu ülkede kredileri, nasıl bu ülkede yurtları en güçlü bir sistemle hiçbir ülkenin rekabet edemeyeceği seviyede ortaya koyduysak, öğrenci odaklı, genç odaklı bir şekilde hizmet anlayışıyla ortaya koyduysak milyonlarca gence erişir bir şekilde bir kredi altyapısını, burs altyapısını, yurt altyapısını inşa ettiysek yine bugün aynı anlayışla 20 yıldan beri hizmet ettiğimiz misyonla, ruhla kredilerle ilgili yeni bir çığır açtık. İşte o da Recep Tayyip Erdoğan'ın genç dostu, hizmet odaklı siyasetinin yeni bir ürünüdür. O da milletimiz için, gençlerimiz için, aileleri için feda olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Bu anlamda dezenformasyonla, algıyla işi başka yere çekmek isteyenler hiçbir şekilde gayret göstermesinler. Bu millet 20 yıldan beri kimin neyi yaptığını, kimin neye karşı çıktığını, kimin iftirayla, kimin algıyla milleti kandırmaya çalıştığını, kurnazlık yapmaya çalıştığını çok iyi biliyor. Bizler de yine bu anlayışla, genç odaklı anlayışıyla, eser siyasetiyle durmadan, yorulmadan ve hiçbir şekilde, aldırmadan milletimizle birlikte üretmeye devam edeceğiz. Gençlerle aramıza kimse giremeyecek. Gençlerimizi kimse kandıramayacak. Gençlerimizi bu anlamda bir tanesini dahi feda etmeye, bir gencimizi dahi heba etmeye ne gönlümüz razı olur, ne buna müsaade ederiz” dedi.

Konya Valisi Vahdettin Özkan, Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkür ederek, “İslami Dayanışma Oyunları'nın hayır, bereket getirmesini diliyorum. İnşallah sporun, sporcunun muhabbeti bütün dünyaya en iyi mesajları verecektir” şeklinde konuştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, 5. İslami Dayanışma Oyunları'nın Konya'da gerçekleşmesinde emeği olan herkese teşekkür ederek, “Bu organizasyonla birlikte inşallah Konya'nın ismi ilerlemiş olacak” ifadelerini kullandı.

AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı da, 5. İslami Dayanışma Oyunları'na 19 gün kaldığını hatırlatarak, “Hepimiz heyecanlıyız, iple çekiyoruz. İnşallah Konya olarak uzun süredir emek harcadığımız İslami Dayanışma Oyunlarımın altından layıkıyla kalkacağız” dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise, 2023 Dünya Spor Başkenti Konya'ya, 5. İslami Dayanışma Oyunları öncesi oldukça önemli bir eseri daha kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyerek, “5. İslami Dayanışma Oyunları'nın, 9-18 Ağustos tarihleri arasında Konyamızda düzenlenecek olması, bizler için ayrıca büyük bir heyecan kaynağı oldu. Şehrimizi İslami Dayanışma Oyunlarına hazır hale getirmek için Gençlik ve Spor Bakanlığımızla birlikte hakikaten takdire şayan çalışmalara imza attık” diye konuştu.

Konuşmaların ardından olimpik yüzme havuzunun açılışı gerçekleştirildi. Açılışın ardından Bakan Kasapoğlu ve beraberindeki heyet olimpik yüzme havuzunda incelemelerde bulundu.