Bakan Kasapoğlu: “Konya'da binlerce sporcuyu çok güzel bir şekilde misafir ettik”

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Konya'nın bir medeniyet sembolü olduğunu belirterek, Konya'ya 54 ayrı ülkeden gelen binlerce sporcuyu çok güzel bir şekilde misafir ettiklerini söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı'yı ziyaret etti, teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi. Ziyarette konuşan İl Başkanı Hasan Angı, yoğun bir çalışma döneminde 5. İslami Dayanışma Oyunları'nı gerçekleştirdiklerini kaydederek, “Bakanımıza ve tüm ekibine teşekkür ediyoruz. Dünya çapındaki bu büyük organizasyona Konya ev sahipliği yaptı. Başından itibaren tesisleşme adına hem de davetlilerin sağlıklı bir şekilde misafir edilmeleri için bakanımız gece gündüz çalıştı. Konya için ve ülkemiz için büyük bir organizasyondu. İslam İşbirliği Teşkilatı'nın 5. oyunlarının Türkiye'de yapılmış olması, katılımın en üst düzeyde olması ülkemiz adına büyük bir kazanç. Bu şehir kadim bir şehir. Selçuklu'dan günümüze gelen, geleneklerini yaşatan, ev sahipliğini layıkıyla yapmaya çalışan bir şehir. Bunca spor alt yapılarıyla beraber gelecekte de pek çok büyük organizasyonların yapılabileceğini de herkes görmüş oldu” dedi.

Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu da, yaklaşık bir aydır Konya'da olduklarını hatırlatarak, “Hem çalışmalarımız vesilesiyle hem Konya 2021 hazırlıkları vesilesiyle pek çok kez bir araya geldik. 5. İslami Dayanışma Oyunları'nı da el birliğiyle, çok güzel bir ev sahipliğiyle artık tamamlıyoruz. Bu akşam da kapanış töreniyle inşallah en güzel şekilde tamamlayacağız. Konya bir medeniyet sembolü. Bir gönül zenginliğinin en güçlü mesajını veren bir şehir. Bu şehirde 54 ayrı ülkeden gelen binlerce sporcuyu hamdolsun çok güzel bir şekilde misafir ettik. Her bir misafirimiz memleketlerine çok ama çok mutlu bir şekilde dönüyorlar. Çok güzel hatıralarla ayrılıyorlar. Bu bir misafirperverlik anlayışının, organizasyon becerisinin neticesidir. Bu kadim şehre, bu güzel halka da çok güzel yakıştığını hep birlikte görüyoruz. Ben bu vesileyle tüm Konyalı kardeşlerimize gönülden teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Bakan Kasapoğlu daha sonra Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ve Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'yı ziyaret etti. Kasapoğlu, Kavuş ve Kılca'ya 5. İslami Dayanışma Oyunları'na verdikleri destek dolayısıyla teşekkür etti.