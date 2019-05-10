Bakan Kurum: “2023'te sıfır atık projesi sayesinde 100 bin kişiye istihdam sağlayacağız”

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Konya'daki programları kapsamında ikinci durağı, Konya Büyükşehir Belediyesi Sıfır Atık Uygulama Okulu oldu. Burada öğrencilerin kendi imkanlarıyla topladıkları atıklarla yaptıkları elbiseler ve hazırladıkları tasarımlar Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a öğrencilerin sunumuyla tanıtıldı. Geri dönüşümün önemine vurgu yapan Kurum, “Bu tür etkinliklerle çocuklara çok önemli bir konu aktarılıyor. Bu tür projelerin tüm ülkeye ve Konya'mıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Sıfır atık projesi Emine Erdoğan tarafından başlatılmış olup çok önemli bir proje. Yaklaşık 18 bin kamu kuruluşunda uygulamaya geçtik. İnşallah önümüzdeki süreçte oranları şuanda yüzde 13, 2023 yılındaki hedefimiz yüzde 30 seviyelerine çıkartmak ve 2030 yılına geldiğimizde de gelişmiş ülkelerde de olduğu gibi yüzde 46 seviyelerine çıkartmak istiyoruz. 2023 yılında bu projemizi geliştirdiğimizde 100 bin kişiye istihdam ve yıllık 20 milyar da tasarruf sağlamayı planlıyoruz. Atıklarımızı kaynağında ayrıştırarak, ayrıştırdığımız atıkların da yüzde 52'si organik atıklardan oluşuyor, bu atıkları da kompos haline getirerek millet parklarımızda bahçelerimizde kullanacağız” dedi.

Bakan Kurum ve beraberindeki heyet, daha sonra Konyaspor kulübünü ziyaret etti. Burada kulüp yetkilileriyle bir araya gelen Kurum, ziyaretin ardından Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Merkezini (SOBE) ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Daha sonra Bakan Murat Kurum, Engelliler Haftası kapsamında düzenlenen iftar yemeğinde engellilerle bir araya geldi.

“Sizleri şehirlere değil, şehirleri sizlere uygun hale getiriyoruz”

Burada engellilerin yaşam koşulları konusundaki çalışmaları anlatan Kurum, “Tüm bakanlıklarda olduğu gibi bakanlığımızda da engelli istihdamına çok önem veriyoruz. Bugün merkez teşkilatımızda görevli personelimizin yüzde 10'u engelli kardeşlerimizden oluşuyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak elbette sadece istihdamla yetinmiyoruz. İstihdamın dışında engelli olmak, hayatı yaşamak için engel değildir düsturuyla hareket ederek Türkiye'nin dört bir yanında yaşam koşullarını çok daha yukarıya çekerek önemli adımlar atıyoruz. Bugün tüm vatandaşlarımızın eşit koşullarda yaşayabilecekleri örnek yaşam alanları üretiyoruz. Engelleri kardeşlerimiz sizleri şehirlere değil, şehirleri sizlere uygun hale getirmeye çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Daha sonra Bakan Kurum Konya Büyükşehir Belediyesini ziyaret ederek Başkan Uğur İbrahim Altay ile görüştü. Bakan Kurum ve Başkan Aktay buradan Hacıvesyzade Camisi'ne geçerek teravih namazı kıldı.