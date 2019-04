Bakan Kurum: "Alenen artık Kandil'den mesaj paylaşıyorlar"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Biz bu kutlu ittifakı kurarken diğerleri de o illet ve zillet ittifakını kurdular. Terör örgütünün siyasi uzantılarıyla kol kola girdiler. Alenen artık gidin illet, zillet ittifakını destekleyin diye Kandil'den mesaj paylaşıyorlar" dedi.

Bakan Kurum, Konya'nın Çumra ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Belediye düğün salonunda düzenlenen programda konuşan Bakan Kurum, Türkiye'nin çok zor süreçlerden geçtiğini belirterek, "Çok büyük badireler atlattık. 16 yıldır ülkemizi hep her alanda büyüttük. Hem de bu badirelerle sizlerle beraber başa çıktık. Allah'ın izniyle tüm bu süreçleri sizlerin desteğiyle aştık, buraya geldik. Ama o günü anlamak için şöyle biraz geriye gitmek lazım, düne bakmak lazım. Biz ülke olarak 17 yıldır her alanda bağımsızlık mücadelesi verdik. Savunma sanayinde bağımlıydık, şimdi kendi İHA'mızı, SİHA'mızı, Altay tankımızı, silahlarımızı üretiyoruz ve gidip Afrin'de, Suriye'de Fırat Kalkanı operasyonu yapıyoruz. Gidiyoruz oradaki mazlumlara el uzatıyoruz. Ekonomide bağımlıydık, IMF'ye 23,5 milyar dolar borcumuz vardı. Cumhurbaşkanımız geldi ve IMF'ye olan borcumuzu ödedi ve artık ekonomik anlamda bağımsızız. Kendi istediğimiz kararları alabiliyoruz. Eskiden 220 milyon dolar milli gelirimiz vardı, şu an kişi başı gelirimiz 10 bin dolara geldi. 860 milyar dolar milli gelirimiz var. 160 milyar dolar ihracat yapan ülke haline geldik ve eskiden manşetlerle iktidarın değiştiği ülkeydik. Bugün hamdolsun siyasi istikrar ve güvenin merkezi olduk. Darbelere, cuntalara teslim olan bir ülkeyken şimdi 16 saatte milletiyle beraber tanların önüne çıkıp, darbeye dur diyen bir ülkeyiz" ifadelerini kullandı.

"İllet, zillet ittifakını destekleyin diye alenen artık Kandil'den mesaj paylaşıyorlar"

Bugüne kadar 50'den fazla ili ziyaret ettiklerini belirten Bakan Kurum, "Gittiğimiz her yerde şunu gördük, bu kutlu yürüyüşümüz Cumhur İttifakı'yla kusursuz bir şekilde ilerliyor. Şunu herkes bilsin ki, Cumhur İttifakı bir arka oda ittifakı değildir. Bu kutlu ittifak sizin kirli ittifaklarınız gibi kapalı kapılar ardında, pazarlıklarla, hesaplarla, bir masa etrafında kurulmadı. Bu kutlu ittifak, Cumhur İttifakı, 15 Temmuz gecesi devletimizin bekası için milletimizin birliği ve beraberliği için bayrağımız için ezanımız için kuruldu. İnşallah bu kutlu ittifakla 2053'ün, 2071'in temellerini atacağız. Ve ilelebet sizlere hizmet edeceğiz. Biz bu kutlu ittifakı kurarken diğerleri de o illet ve zillet ittifakını kurdular. Terör örgütünün siyasi uzantılarıyla kol kola girdiler. Alenen artık Kandil'den mesaj paylaşıyorlar, gidin illet, zillet ittifakını destekleyin diye. Cumhur İttifakı'na oy vermeyin diye gidip o sözde terör örgütünün lideri gidip mesaj atıyor. Bunlara gereken cevabı Çumra verecektir, Çumralı hemşehrilerim sandıkta, 31 Mart'ta bunlara söylenmesi gerekeni inşallah net bir şekilde verecektir. Bizim bundan hiçbir şüphemiz yok" dedi.

"CHP yerel seçim manifestosunda Mart'ın sonu bahar diyor. Konya'ya kar yağıyor haberin var mı senin?"

31 Mart'ın bir beka mücadelesi olduğunu söyleyen Bakan Murat Kurum, "Bu beka mücadelesini Allah'ın izniyle milletimiz kazanacak, Türkiyemiz kazanacak, Çumramız kazanacak. Eskilerin söylediği gibi ahir söz Türkiye'nin, son söz Türkiye'nin, son söz Çumra'nın. İnşallah biz son sözü 31 Mart akşamında tüm Türkiye'ye söyleyeceğiz. Tabii Cumhuriyet Halk Partisi yerel seçim manifestosunda Mart'ın sonu bahar diyor. Konya'ya kar yağıyor ya haberin var mı senin? Şimdi Çumralı hemşehrilerime soruyorum; bu ülke bu şehirler Çumra, Cumhuriyet Halk Partisi döneminde ne zaman baharı gördü ki değerli kardeşlerim şimdi görsün. Biz pehlivanı mindere çıkışında biliriz. Bunların belediyecilik kariyeri de karneleri de sıfır. Bunların dönemi çöp, çamur, çukur dönemi olarak milletimiz hafızalarına kazınmıştır ve o çöp çamur çukurunu silen AK Parti olmuştur, AK belediyecilik olmuştur, Recep Tayyip Erdoğan olmuştur" şeklinde konuştu.

"Burada taraftar tutar gibi takım tutar gibi sandığa gidip oy vermeyin"

Bakan Kurum seçmenlere seslenerek, "Burada taraftar tutar gibi takım tutar gibi sandığa gidip oy vermeyin. Kim ne yapacak ona oy verin. Bir bakın belediye başkanının projesi nedir ona bir bakın, belediye başkanı kimle nasıl yapacak ona da bir bakın. Biz hep şunu diyoruz, güçlü olsun, ilçe belediye başkanı senden olsun, büyükşehir belediye başkanı senden olsun, Ankara'da sizin derdinizle dertlenen, sizin tasanızla tasalanan milletvekilleriniz olsun, bakanlarınız olsun. İnşallah Çumra'da hepsi 31 Mart akşamı olacaktır. Bizim bundan hiçbir şüphemiz yok. El birliğiyle Konyamızı, Çumramızı çok daha iyi bir yere getireceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Konyamız da, Çumramız da inşallah bu süreçten istifade etsin diyorum. Cumhurbaşkanımız Konya'yı Uğur başkana, Uğur başkanı da Konya'ya emanet etti. Dolayısıyla emanete sahip çıkın. Cumhurbaşkanımızın emanetine sahip çıkın" ifadelerini kullandı.

Programda Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz seçmenlerden destek istedi.