Bakan Kurum: "Amacımız, Akşehir için yeni cazibe merkezleri oluşturmak"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Konya'nın Akşehir ilçesinde yapımı tamamlanan Dudu Kadın Çarşısı'nın açılışını yaptı. Bakan Kurum, “Bizim amacımız Akşehir için yeni cazibe merkezleri oluşturmak, Akşehir'de o ecdadımızın bize bıraktığı tarihi emanetlere sahip çıkmak” dedi.

Bakan Kurum, açılış ve ziyaretlerde bulunmak üzere Akşehir'e geldi. Kurum, Akşehir Belediyesi tarafından eski hal binasının yerine yapılan, prestij hizmeti olarak Selçuklu mimarisine uygun motifler taşıyan 5 bloktan oluşan modern çarşının açılışında konuştu. Konya'da son 20 yılda 9 milyar liralık yatırım yaptıklarını ve 27 bin 428 vatandaşı yeni yuvalarına kavuşturduklarını söyleyen Bakan Kurum, Yeni Mevlana Meydanı, Mevlana Çarşısı ve Altın Çarşı'nın hızla yükseldiğini belirtti. Bakan Kurum, “Konya'mıza ekolojik koridorumuzu da kazandırıyoruz. Tuz Gölü, Beyşehir, Meke, Acı Göl'den Kapadokya'ya kadar uzayan yeşil hattımızı hazırlıyoruz. Konya'mız 600 bin kullanıcısıyla ve 515 kilometre bisiklet yollarıyla bisikletin başkenti. Bu anlamda da Konya'mıza yeni bisiklet rotaları kazandırmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Tüm bu yatırımlarımızla, projelerimizle, çalışmalarımızla Konya'mızı yeni çehresine kavuşturacak, daha güzel, daha yaşanabilir bir Konya'yı hep birlikte geleceğe hazırlayacağız" dedi.

Akşehir'de yapılan yatırımlara da değinen Bakan Kurum “Dudu Kadın Çarşımız 4 bin 600 metrekarelik alana sahip. Burada 48 büro, 28 dükkan, 13 mağaza, bir kafeterya, 80 araç kapasiteli otopark ve mescit bulunuyor. Bu çarşımız aynı zamanda mimari açıdan Batı Cephesi Karargah Müzesi, Tescilli Tarihi Arasta Çarşısı ve Akşehir Kentsel Sit Alanı ile bütünlük sağlayacak. Yani çarşımıza gelen bir ziyaretçiniz, burada alışverişini yapacak, daha sonra Batı Cephesi Karargah Müzesi'ni ziyaret edecek. Ardından da Tarihi Arasta Çarşısı'nı ve son olarak da Akşehir'in tarihi evlerini ve konaklarını görecek. Adeta bir tarih ve kültür turu yapmış olacak. Akşehir'imizde İller Bankası ile içme suyundan kanalizasyon sistemlerine, atık su arıtma tesislerinden ulaşıma kadar 32 projede 51 milyon lira destek sağladık. Tabakhamam Sokak'taki 3. Etap Sokak sağlıklaştırma projemizle, 19. yüzyıla ait Akşehir'e özgü mimaride yapılmış 24 yapının cephe sağlıklaştırmalarını yapıyoruz. Hacıhamza Sokak II. Etap sokak sağlıklaştırma, Dr. Aziz Perkün Caddesi cephe iyileştirme çalışmalarımız da devam ediyor. Yukarı Hamam restorasyonu, tarihi Papaz Evi restorasyonu çalışmaları da devam ediyor. Yeni otogar binamızı tamamladık. Asfalt ve peyzaj düzenlemesini yaptıktan sonra da vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Geçtiğimiz yıl ilçemize 1. sınıf Atık Getirme Merkezi kurduk. Akşehir Gölü'nü kesin korunacak hassas alan ve nitelikli doğal koruma alanı olarak, Hıdırlık'ı da nitelikli doğal koruma alanı olarak tescil ettik” diye konuştu.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya da yaptığı konuşmada, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a teşekkür ederek, “Dudu Kadın Çarşısı, yedi yıllık görevimiz süresince en kıymetli olarak gördüğümüz çalışmalarımızdan biriydi. Bu bakımdan projeyi tamamlamış olmanın ve sizlerle bir arada olmanın heyecanını derinden hissediyoruz. Akşehir Belediyesi olarak iki günü birbirine eşit olan ziyandadır hadis-i şerifini kendimize şiar ediniyor ve çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. İlçemizin her köşesinde bir iz bırakmak adına başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bakanımıza ve AK Parti belediyeciliğine yakışır şekilde hizmet etmeye gayret ediyoruz. Elhamdülillah, önümüzdeki aylarda da açılışlarımız devam edecek” ifadelerini kullandı.

Başkan Akkaya, Akşehir'in her köşe başında bir çalışmanın gerçekleştirildiği bir şantiyeye döndüğünü ifade ederek, destek veren herkese teşekkür etti.

Yapılan konuşmaların ardından Dudu Kadın Çarşısı'nda dükkan ve büroları bulunan hak sahiplerine törene katılan protokol tarafından tapuları verilerek, çarşının açılış kurdelesi kesildi. Bakan Kurum ve beraberindekiler açılışın ardından esnaf ziyareti yaparak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Akşehir Belediyesi işbirliği ile restorasyonu tamamlanan Rüştü Bey Hanı'nda incelemelerde bulundu. Bakan Murat Kurum, Akşehir'deki temasları kapsamında son olarak tescilli Akşehir Kirazı bahçesinde dalından kiraz toplayıp Akşehir kirazının tadına baktı.

Akşehir'deki programa Konya Valisi Vahdettin Özkan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış, AK Parti İl Başkanı Hasan Angı, AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İLBANK Genel Müdürü Yusuf Büyük, Akşehir Kaymakamı Ahmet Sait Kurnaz, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, çevre ilçe belediye başkanları, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.