Bakan Kurum, Dünya Bankası Türkiye Direktörü ile görüştü

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından düzenlenen İklim Şurası ikinci gününde de devam ediyor. Selçuklu Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen ve cuma gününe kadar devam edecek olan İklim Şurası için Konya'da bulunan Bakan Kurum, birçok önemli ismi kabul etti. Kabuller kapsamında Bakan Kurum, Dünya Bankası Türkiye Direktörü Auguste Kouame ile görüştü. İkili görüşmede Paris İklim Anlaşması'nın uygulanmasına destek sağlamak için 22 Ekim 2021 tarihinde imzalanan Mutabakat Zaptı çerçevesinde gerçekleştirilebilecek projeler ile mevcut finansmanın nasıl genişletilebileceği değerlendirildi.

Dünya Bankası tarafından yerel yönetimler için geliştirilecek proje paketleri dahilinde elektrikli mikro araçlar, mikromobilite, yenilenebilir enerjide belediye uygulamalarının artırılması ve yürüyüş ve bisiklet yolları konuları görüşüldü.

Dünya Bankası Türkiye Direktörü Auguste Kouame, müsilaj probleminin çözülmesi için Marmara Denizi'ne kıyısı olan belediyeler için projeler geliştirdiklerini belirterek, projelere ilişkin Bakan Kurum'a ayrıntılı bilgi verdi.

Auguste Kouame, yeşil finans imkanlarının artırılması için Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Avrupa Yatırım Bankası (EIB) ve Asya Kalkınma Bankası (ADB) gibi bankaların, diğer bankaların desteği için öncü bir rol üstlenebileceğinin altını çizdi.