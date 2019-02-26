Bakan Kurum: “Hedefimiz önümüzdeki 5 yıllık süreçte her yıl 300 bin konutu dönüştürmek”

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kentsel dönüşümle ilgili Türkiye çapında önemli bir süreç başlattıklarını belirterek, "İnşallah tüm Türkiyemizde yenilenmesi gereken 6.7 milyon konutumuz var. Hedefimiz önümüzdeki 5 yıllık süreçte her yıl 300 bin konutu dönüştürmek. Ancak bu 300 bin konutu dönüştürürken şehrin kültürünü, şehrin mimarisini öne çıkaracak çok önemli de projeler yapmak istiyoruz" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ), Konya Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Sanayi Bölgeleri Kentsel Dönüşüm Derneği tarafından hazırlanan "Yeni Motorlu Küçük Sanayi Sitesi Protokolü'nün imza töreni Mevlana Kültür Merkezi'nde düzenlendi.

Düzenlenen imza töreninde konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Konyamızın 30 yıllık problemini inşallah bugün çözeceğiz. Birazdan imzasını atacağımız Küçük Motorlu Sanayi Sitesi'nin Eski Sanayi, Karatay Sanayisi'nin taşınması protokolü hem Konyamız için hem sanayimiz için hem de bölgemiz için çok önemli bir yatırım. Yatırım bedeli yaklaşık 1 milyar lira. Eski parayla 1 kat trilyon liralık yatırım yapacağız. Bu yatırımla birlikte Konya sanayisi inşallah büyüyecek. Konya'daki istihdam artacak. Şehrimiz kentsel dönüşüm anlamında yeni yaşam alanlarına kavuşmuş olacak. Şehrin içindeki bu çöküntü alanını, şehrin dışına çıkarmak suretiyle tam 3 bin 100 bağımsız bölüm yapıyoruz. Bu bağımsız bölümlerin büyüklükleri değişiyor. Esnaflarımızın taleplerine göre farklı büyüklükte dükkanlarımız olacak. İnşallah bu yıl içerisinde projeye başlayacağız. 36 aylık bir süreç içerisinde de hak sahiplerine dükkanlarını teslim edeceğiz” dedi.

“Yüzde 10 peşinatla başlayacağız 120 aya varan da vade yapacağız”

Bakan Kurum, esnafı mağdur etmeyecek şekilde bir ödeme takvimi yaptıklarını belirterek, “Buna ilişkin de büyükşehir belediye başkanlarımızın, milletvekillerimizin, genel başkan yardımcımızın bize talepleri oldu. Dediler ki biz esnafımızı en iyi şartlarda ödemeye kavuşturmamız gerekir. Biz de o noktada şöyle bir sürece gittik; yüzde 10 peşinatla başlayacağız 120 aya varan da vade yapacağız. Bu da gerçekten sanayicimizin ödeyebileceği, hem çalışıp hem de taksitlerini ödeyebileceği çok önemli bir ödeme takvimi olacak” dedi.

"Hedefimiz önümüzdeki 5 yıllık süreçte her yıl 300 bin konutu dönüştürmek”

Bakan Kurum, kentsel dönüşümle ilgili Türkiye çapında önemli bir süreç başlattıklarını hatırlatarak, "İnşallah tüm Türkiyemizde yenilenmesi gereken 6.7 milyon konutumuz var. Hedefimiz önümüzdeki 5 yıllık süreçte her yıl 300 bin konutu dönüştürmek. Ancak bu 300 bin konutu dönüştürürken şehrin kültürünü, şehrin mimarisini öne çıkaracak çok önemli de projeler yapmak istiyoruz. Bu anlamda aslında biz kentsel dönüşümü ikiye ayırdık. Biri tarihi alanlarda dönüşüm, diğeri ise yıkılma tehlikesi olan, metruk, deprem riski taşıyan alanlardaki dönüşüm. Bir de sanayi alanları dönüşümümüz var. Konyamızda aslında bunun örneğini daha önce TOKİ Başkanımız açıkladı. Birkaç şehrimiz de yaptık. İnşallah şimdi Konyamızda da çok önemli bir örneği projeyi gerçekleştiriyor olacağız. Bu projeyle birlikte şehrin içindeki sanayi alanını çökük alanı, çöküntü alanını şehir dışına çıkarmak suretiyle mevcut yerde de Millet Bahçelerinin olduğu yürüme yollarının, yeşil alanların olduğu okulların, üniversitelerin olduğu çok önemli bir yaşamı da kazandırmış olacağız” ifadelerini kullandı.

"Konya için tarihi bir ana tanıklık ediyoruz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, TOKİ Başkanı Ömer Bulut ve AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı da projenin hayırlı olmasını diledi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise "Aslında bugün Konya için tarihi bir ana tanıklık ediyoruz. Çok uzun yıllardır hayal ettiğimiz üzerinde çalışılan bir projenin bugün imza töreniyle başlangıcını yapmış olacağız. Yaklaşık 10 ay önce göreve geldiğimizde Konya'nın her problemiyle çalışırken ilk sıralarda Eski Sanayinin taşınması geliyordu. Çünkü burada bir çalışma yürütülmüş esnafla bir görüşmeler yapılmış ama bu işin nasıl yapılacağı finansman kaynağı ve esnafımızın ödeyebileceği maliyetlerle bu işin yapılması konusunda sorunlar vardı. Eski Sanayide esnaflarımızın yüzde 70'i kiracı ve bu insanlar işletmelerinde evlerine ekmek götürmek için çalışmalarına devam etmeleri gerekiyor onun için şu anda yapmış olduğumuz çalışmayla Eski Sanayinde işletme ruhsatı bulunan esnaflarımızın tamamını yeni sanayi alanına taşıyoruz. Böylece esnafımız kendi mülkiyetinde bir dükkan sahibi olurken hem de dükkanı işletme imkanı bulacak” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Bakan Kurum ve protokol üyeleri tarafından Yeni Motorlu Küçük Sanayi Sitesi Protokolü imzalandı.