Bakan Kurum: “Kentsel dönüşüm sürecini hızlandırmamız gerekiyor”

Bakan Kurum, "Sağlıksız, depreme hazırlıklı olmayan binaların dönüşümünü hızlı bir şekilde yapmamız gerekiyor" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Mevlana Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen ve Konya Büyükşehir Belediyesi ve TOKİ işbirliğinde hayata geçirilecek Ardıçlı Toplu Konut Projesi imza törenine katıldı. Törende konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Bakanlığımıza bağlı Toplu Konut İdaresi ile Konya Büyükşehir Belediyemiz arasında imzalanacak olan bu sosyal konut projesine ilişkin protokolle birlikte artık Konyamıza bin 57 konutu daha kazandırmış oluyoruz. Bu konutlarda gerçekten çevreye ve doğal yapıya uyumlu sosyal donatı ve hizmet alanlarına sahip, teknik altyapısı tamamlanmış, nitelikli ve sağlıklı yaşam alanlarını içeren çok önemli bir proje. Bizim ecdadımız, medeniyetimiz bize cami merkezli, bahçe merkezli şehirleşmeyi tarif ediyor. Biz de inşallah Cumhurbaşkanımızın da yarın katılacağı lansmanla birlikte bu anlayışı tüm Türkiye'ye yayacak çok önemli bir projeyi de inşallah zemin +4'ü zemin +5'i geçmeyecek çok önemli bir yapılaşma sürecini de bu süreçte tamamlamış olacağız. Planlama yaptığımız alan içerisinde 150 bin metre kare konut alanımız var. Ancak bu alan bütününde çok daha fazla. Başkanımız dedi ki bin 57 konut Konya'ya yetmez. Biz buradan şunun sözünü verelim ilk etapta bin 57 konutu yapalım, ikinci etapta bin konutun hazırlığına da arkadaşlarımız başlasın" ifadelerini kullandı.

"Ova kesiminde yapılaşmanın önüne geçmeyi hedefliyoruz"

Projeyle ilgili bilgi veren Bakan Kurum, "Bu alanımızda büyüme potansiyeli olan çok önemli bir merkezde gerçekleşiyor. 150 bin metre kare konut alanı, 20 bin metre kare ticari alan, 27 bin 500 metre kare de eğitim alanına sahip. İçinde 86 bin metre kare neredeyse küçük bir ilde yaptığımız Millet Bahçesi kadar bir park alanını, 8 bin 250 metre kare de pazar alanını içeren bir proje. Bu proje ilk etapta 3 bin 200 vatandaşımızın ihtiyacını karşılayacak. Proje içerisinde bin 57 konut inşa edilecek. İlaveten Toplu Konut İdaremiz bu alanda hakikaten çok konuma sahip bu alanda yapılan üst ölçekli planlara göre Konyamızın yerleşmesinin zaten siz de takdir ediyorsunuzdur ki kuzey yönünde büyüdüğünü görüyoruz. Bu manada inşa ettiğimiz inşa alanını da kentin kuzey yönünde, Selçuk Üniversitemizin kampüs alanının hemen güneyinde yer alıyor. Gerçekten potansiyeli çok yüksek. Organize sanayi bölgemize 12 kilometre Selçuk Üniversitemize 4 kilometre, Beyhekim Hastanemizin hemen yanında ve İstanbul-Afyon Karayoluna da 2 kilometre mesafede bulunuyor. Üniversitemiz, iş imkanlarımız, hastanemiz, teknoloji kenti olması ve okullarıyla bir çok potansiyeli de bu alan içinde bulunduruyor. Burası ulaşım açısından da çok önemli bir lokasyon. Karayolu ve tramvay gibi ulaşım imkanlarının da yanında olması, planlanan Konya Metrosunun da güzergahına yakın olması bu alanın seçiminin ne kadar doğru olduğunu hepimize gösteriyor. Bir konut projesi yapıyorsanız sadece inşaat alanının konumunu, ulaşımını hesaplamanız yetmez. Hele hele projeyi Konya gibi bir tarım kentinde yapıyorsak her konuyu iyi hesaplamamız gerekiyor. Bu projeyle ilgili eğitim alanlarında konut geliştirme alanlarını oluşturmayı destekliyoruz. Ova kesiminde yapılaşmanın önüne geçmeyi de hedefliyoruz. İnşallah bu ve buna benzer projelerde Konyamızın ovalarının, düz alanlarının, tarımda ve hayvancılıkta kullanılmasına ve amacına uygun bir şekilde değerlendirilmesine imkan sağlamış olacağız" şeklinde konuştu.

“Kentsel dönüşüm sürecini hızlandırmamız gerekiyor”

Özellikle Erzincan'dan Marmara'ya uzanan hattın şuan çok büyük tehlike arz ettiğini söyleyen Bakan Kurum, "İşte bu noktada kentsel dönüşüm sürecini de hızlandırmamız gerekiyor. Cumhurbaşkanımız 2012 yılında başlattığı kentsel dönüşüm sürecinde bedeli ne olursa olsun kentsel dönüşümü bitireceğimizin, tamamlayacağımızın sözünü verdiler. Biz de gecemizi gündüzümüze katarak depreme ülkemizi hazırlamaya gayret gösteriyoruz. Tabii tespitlerimize göre, ülkemizde yenilenmesi gereken 6.7 milyon sağlıksız konut stokumuz var. İnşallah biz yılda 300 bin hedefimiz var. 300 bin ve 5 yılda 1.5 milyon konut olmak üzere bu dönüşüm sürecini hızlandırmak istiyoruz. Tabii bunun dışında da biz İller Bankası Genel Müdürlüğümüzle yaklaşık 4 milyar lira kaynak sağlayarak belediyelerimize yüzde 50'ye kadar faiz desteği vererek bu kentsel dönüşüm sürecinde de destekleyeceğiz. Yani bu 300 bin konutun 30 binini Toplu Konut Dairesi Başkanlığımız eliyle yaparken, yaklaşık 15-20 bini de İller Bankası Genel Müdürlüğümüzün verdiği faiz desteğiyle birlikte, belediyelerimizle yürüteceğiz. Kalan kısımla alakalı da yine belediyelerimiz özel sektörle işbirliği içerisinde yılda 300 bin konutumuzu dönüştürecek. Tabii buraları biz dönüştürmezsek, bir daha deprem yaşarsak sevdiklerimizi kaybederiz. En son Kartal'da, daha önce burada Zümrüt Apartmanında bir çok canımız gitti. Bir benzeri 1 ay önce Kartal'da gitti ve 21 canımızı da orada kaybettik. Göçük altından bir tane annemizi çıkarttık yaklaşık 70 saat sonra. Annemizin kucağında yavrusu vardı, yavrusunu almış, kapaklanmış ve göçük altından öyle çıktı. Burada Konya'da yaşadık biz. Yani zor işler. Bu işleri bizim bütün ülke genelindeki sağlıksız, depreme hazırlıklı olmayan binaların dönüşümünü de hızlı bir şekilde yapmamız gerekiyor. Buna ilişkin geçen haftalarda 81 il valiliğimize genelgemizi gönderdik. Valilerimizle, belediyelerimizle birlikte en riskli alanlardan başlamak suretiyle bu alanların tespit çalışmalarını yürütüyorlar ve bu süreci hem TOKİ ile hem İller Bankasıyla destek vermek suretiyle biz de kentsel dönüşüm sürecini hızlandırmış olacağız. Buna ilişkin bu yıl, önümüzdeki yıl içerisinde de biz bu süreci tamamlamak istiyoruz. Aksi takdirde gerçekten Allah korusun depremin yıkıcı etkileriyle bir daha karşı karşıya kalacağız ve yeni ailelerimize, yeni ocaklarımıza ve yeni annelerimize acılar yaşatacağız. Biz bu acıların bir daha yaşanmasını istemiyoruz. Bu duygularla yeni yapılacak konutlarımızın şimdiden hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

"Belediyelerimizde 7 gün 24 saat usulüne geçeceğiz"

Bakan Kurum, "Cumhurbaşkanımızın talimatıyla artık biz belediyelerimizde 7 gün 24 saat usulüne geçeceğiz. Belediyelerimiz vatandaşımıza gece gündüz demeden 7 gün 24 saat hizmet edecek. Bu süreçte belediyelerimizde personel bulunduracak, gece gündüz bu personel vatandaşlarımıza hizmet edecek ve bu nedenle belediyelerimizin aldıkları vazifeler, sorumluluklar yeni dönemde daha da artacak. Bu uygulamayı da bugün Konya'da Büyükşehir Belediyemiz ve ilçe belediyelerimizle başlatmış oluyoruz, bütün Türkiye'ye de buradan duyurusunu yapmış olalım. 7 gün 24 saat belediyemiz vatandaşımıza hizmet edecek. İnşallah biz önümüzdeki süreçlerde de bu ve bunun gibi projelerle Konyalı hemşehrilerimize hizmet edeceğimizin sözünü buradan tekrar veriyoruz" dedi.

"Yatay mimarinin ve örnek mimarinin güzel bir eserini şehrimize kazandırmış olacağız"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise "Bugün yine önemli bir projenin imza törenindeyiz. AK Parti anlayışı sadece vaat etmez, yapabileceklerini ifade eder ve en kısa sürede gerçekleştirir. Biz de bunun bu kadar kısa sürede gerçekleşmesinden dolayı bakanımıza teşekkür ediyoruz. Uzun süredir sosyal konut yapılması için çalışılan alanlarda yapılan incelemelerde mevcut alanların sosyal hayattan uzak olduğu ulaşım problemlerinin olduğuna kanaat getirildi ve yeni bir alan arayışına girildi. Şu anda inşaatı yapılacak olan alan Selçuk Üniversitesine tahsisli ama kullanılmayan bir alandı. Bakanımızın desteğiyle bu alan Toplu Konut İdaresine tahsis edilmiş oldu. Alanımız İstanbul yoluna yani yeni yapacağımız metro hattına 2 kilometre mesafede. Beyhekim Hastanesine 2 kilometre mesafede hemen sosyal hayatın yanı başında ulaşım problemi olmayan sadece çalışanlar için değil aileler için de iyi bir yaşam alanı oluşturmayı hedeflediğimiz ortaya koyduğumuz bir alan oldu. Şehre hakim bölgede inşa ediliyor Toplu Konut İdaremizin konutları. Ayrıca içerisinde cami ve sosyal tesislerle Cumhurbaşkanımızın son dönemlerde ısrarla vurguladığı yatay mimarinin ve örnek mimarinin güzel bir eserini şehrimize kazandırmış olacağız” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum öncülüğünde taraflar imza törenini gerçekleştirdi.