Bakan Kurum, Konya'da üniversite öğrencileriyle bir araya geldi

Çeşitli programlar için Konya'ya gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un ilk durağı Selçuk Üniversitesi Kampüs Camii oldu. Burada öğrenciler ve vatandaşlarla cuma namızını kılan Bakan Kurum, cami çıkışı öğrencilerle bir araya gelerek sohbet etti. Bakan Kurum, daha sonra Konya Teknik Üniversitesinde İnşaat Mühendisliği öğrencileriyle bir araya gelerek onlara tavsiyelerde bulunarak, meslek hayatlarında karşılaşacakları konulara değindi. Bu yılların güzel dönemler olduğunu belirten Kurum, "Mümkünse okulunuzu 4-5 yılda bitirmeye bakın ama fazla acele etmeye de gerek yok. Önemli olan buradan öğrenerek çıkmak. İlla ders de değil. Pratikle beraber öğretimi sağlamak lazım.” diye konuştu.

Bakan Kurum'a Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Konya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, Konya Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Babür Özçelik, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı ve ilçe belediye başkanları eşlik etti. Bakan Kurum, daha sonra kent merkezindeki çeşitli programlar için üniversiteden ayrıldı.