İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bakan Kurum, Konya'da üniversite öğrencileriyle bir araya geldi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Konya Teknik Üniversitesinde İnşaat Mühendisliği öğrencileriyle bir araya gelerek onlara tavsiyelerde bulundu.



Çeşitli programlar için Konya'ya gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un ilk durağı Selçuk Üniversitesi Kampüs Camii oldu. Burada öğrenciler ve vatandaşlarla cuma namızını kılan Bakan Kurum, cami çıkışı öğrencilerle bir araya gelerek sohbet etti. Bakan Kurum, daha sonra Konya Teknik Üniversitesinde İnşaat Mühendisliği öğrencileriyle bir araya gelerek onlara tavsiyelerde bulunarak, meslek hayatlarında karşılaşacakları konulara değindi. Bu yılların güzel dönemler olduğunu belirten Kurum, "Mümkünse okulunuzu 4-5 yılda bitirmeye bakın ama fazla acele etmeye de gerek yok. Önemli olan buradan öğrenerek çıkmak. İlla ders de değil. Pratikle beraber öğretimi sağlamak lazım.” diye konuştu.



Bakan Kurum'a Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Konya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, Konya Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Babür Özçelik, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı ve ilçe belediye başkanları eşlik etti. Bakan Kurum, daha sonra kent merkezindeki çeşitli programlar için üniversiteden ayrıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.