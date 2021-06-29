Bakan Kurum: “Konyaspor'un 100. yılında örnek bir kulüp olmasını istiyoruz”

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Konyaspor'un 100. yılında altyapısıyla, tesisleriyle, 42 bin kişilik stadyumuyla örnek bir kulüp olmasını istediklerini söyledi.

Bakan Murat Kurum bir takım ziyaretler için geldiği Konya'da, Kayacık Tesisleri'nde Konyaspor kulübüne ziyarette bulundu. Kulüp Başkaı Fatih Özgökçen ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen Bakan Murat Kurum burada açıklamalar yaptı. 5 Haziran'da Konyaspor'un kongresinin olduğunu ve Fatih Özgökçen'in başkanlığa seçildiğini hatırlatan Murat Kurum, “Hem Fatih başkanımızı hem yönetimimizi tebrik ediyor, muvaffakiyetler diliyorum. Tabii Konyamız hem bölgesi için hem ülkemiz için çok önemli illerimizden bir tanesi. Konyasporumuz da bizim en önemli değerimiz, en önemli varlığımız. Aslında Anadolu için çok önemli bir değerimiz. 99 yıldır ülke sporuna hizmet veren, başarıdan başarıya koşmuş bir takımımız” dedi.

Konyaspor'un 100. yılında altyapısıyla, tesisleriyle, 42 bin kişilik stadyumuyla örnek bir kulüp olmasını istediklerini belirten Bakan Kurum, “Yerli futbolcularımızın yetiştiği, ülkemize, milli takımımıza hizmet verdiği ve başarıyı bu noktada en üst seviyeye çekecek bir kulüp olsun. Tabii maalesef futbol kulüplerini işletmek ve bu başarıyı sağlayabilmek ancak altyapıyla mümkün oluyor, ancak kendi kendine yeten bir kulüp olmakla olabiliyor. Bu yılsonu bitmeden alt yapı tesislerimizi buraya taşıyacağız ve burada tüm yaş gruplarına hitap eden bu tesiste futbolcularımız yetişecek. Burada yetişmiş futbolcularımız Konyaspor'umuza, ülke sporuna hizmet edecek. Buradan milli takıma 1-2 tane değil, 3-4-5 tane futbolcu verebileceğimiz ve altyapı tesisleriyle örnek, 3-4 yaşında alınıp 17-18 yaşında ülke sporuna katkı sağlayacak sporcular yetişsin istiyoruz. Bunu ilk önce futbolla başlatacağız, akabinde tüm branşlarda liderliğe, ilk 5'e oynayabilecek ve devamında da inşallah Bursaporumuz gibi, Başakşehirimiz gibi şampiyonluğa oynayabilecek bir takım olsun istiyoruz. Konyaspor'un, Konya'nın bu potansiyeli var. Burada inşallah birlik, beraberlik ruhu içinde bu başarıları yakalamak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Kurum, Konya sevdalısı bir bakan olarak ellerinden gelen her şeyi Konyaspor'a yapmaya devam edeceklerini kaydederek, “Bunu birlikte yapabiliriz. Konyaspor, bizim yavrumuz. Onu büyüteceğiz, onu başarıdan başarıya hep birlikte koşturacağız. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hep adından başarılarla bahsedeceğimiz bir kulüp olsun istiyoruz. Bunu da inşallah hep birlikte, birlik, beraberlik ruhunu en üst seviyeye çıkararak yapabiliriz. Bugüne kadar Konyasporumuza hizmet etmiş tüm teknik adamlarımıza, futbolcularımıza ve yöneticilerimize teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Program sonunda Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen tarafından Bakan Kurum'a isminin yazılı olduğu Konyaspor'un yeni sezon forması hediye edildi.