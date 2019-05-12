Bakan Kurum: "SOBE Türkiye'de uygulanan en güzel sosyal sorumluluk projelerinden birisidir"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi tarafından Konya'ya kazandırılan Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Merkezi'ni (SOBE) ziyaret etti. Bakan Kurum, SOBE'nin yurtiçi ve yurtdışı için en güzel örnek model olduğunu söyledi.

Çeşitli temas ve ziyaretlerde bulunmak üzere Konya'ya gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, otizm alanında Türkiye'nin örnek tesislerinden olan ve faaliyetlerini Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı eliyle sürdüren Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Merkezi'ni ziyaret etti. Merkezi gezerek, eğitim ve aktivite sınıflarında incelemelerde bulunan Bakan Kurum'a SOBE'de sürdürülen faaliyetlerle ilgili bilgiler verildi.

Türkiye'nin son 17 yılda sosyal sorumluluk politikaları konusunda önemli ve örnek projelere imza atıldığını ifade eden Bakan Kurum, "Devletimizin bu politikalarına uyumlu olarak belediyelerimiz de ortaya güzel eserler çıkardırlar. Bugün burada sosyal sorumluluk projeleri kapsamında en güzel örneklerden birini görmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Merkezimiz her türlü detayı düşünülmüş örnek bir merkez olmuş. Böyle güzel bir tesisin şehrimize kazandıran Selçuklu Belediyemize ve proje paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Merkezin çalışmaları otizmli çocuklarımız ve aileleri için umut ışığı olmakla beraber bizlere gurur kaynağı olmaktadır” şeklinde konuştu.

“SOBE geleceğe ışık tutmaktadır”

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ise, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a ziyaretlerinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Kendilerini Konyamızda ve Selçuklumuzda ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyduk. Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Merkezimizle ilgili duygu ve düşüncelerinden dolayı ayrıca teşekkür ediyorum. SOBE'nin yakmış olduğu farkındalık ışığının tüm Türkiye'ye yansıması temennisinde bulunuyorum" ifadelerini kullandı.

SOBE Ziyaretinde Bakan Kurum'a Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, SOBE Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Ak, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ve SOBE'den hizmet alan aileler eşlik etti.