Bakan Kurum ve Bakan Ersoy Konya'da

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, çeşitli programlara katılmak üzere Konya'ya geldi. Katıldıkları panelde Bakan Murat Kurum, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak, arazi sağlamadan altyapı ve üst yapıya, inşa faaliyetlerinden donatı alanlarına kadar her açıdan size destek olduk ve olmaya devam edeceğiz. İnşallah hep birlikte Konya'yı, 2023'ün sanayi devi yapacağız” dedi. Programda konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da, "Hafızasını kaybetmiş bir insanın kimliği ne derece zarar görmüşse tarihinden kopmuş şehirler de aynı zarara uğramış olacaktır" ifadelerini kullandı.

Selçuklu Kongre Merkezinde MÜSİAD Konya Şubesi tarafından düzenlenen ‘Şehirlerin Kimliği, Kimliğin Geleceğe Taşınması ve Kültürel Etkileri' paneline Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, protokol mensupları ve çok sayıda davetli katıldı.

Programda konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bugünün penceresinden baktığımızda şehirlerimizin kimliği için geçmişin insanları ile bugünün insanları arasındaki etkileşimidir demenin yanlış olmayacağını belirterek, "Bir kimlik olgusundan bahsediyorsak geçmişi gözardı etmek mümkün değil. Hafızasını kaybetmiş bir insanın kimliği ne derece zarar görmüşse tarihinden kopmuş şehirler de aynı zarara uğramış olacaktır. Dolaysıyla kimliğin geleceğe aktarılmasını sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesi için önce geçmişin sağlıklı bir şekilde sahiplenilmesi, korunması ve muhafaza edilmesi gereklidir. Sonrasında bu geçmişi zedelemeyecek şekilde çağın gerektirdiği ve geliştirdiği yeniliklerle kendi fikri ve fiziki varlığımızı adapte etmeliyiz. Bunun en basit anlatımı şehirlerin siluetleri olarak kullandığımız ifade de yatmaktadır. Cumhurbaşkanımızın sık sık dile getirdiği şehirlerin siluetlerinin bozulmaması noktasındaki hassasiyeti bu hususta ülkemizde en üst düzeyde temsil edilen bir farkındalık olduğunu da göstermektedir. İstanbul'un özgün ve tanıdık siluetinin zarar görmesiyle duyduğumuz bir şeyleri kaybetme hissiyatına hepimiz aşinayız. Tabii bu sadece İstanbul için geçerli değildir. Karadeniz yaylalarının geleneksel evlerinin yanında yükselmiş betonarme yapıları hatırlamalıyız. Cumhurbaşkanımızın talimatları gerek Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız gerekse İçişleri Bakanlığımızın titiz ve kararlı çalışmaları ile başlayan temizliğin önemini de bu bağlamda daha net anlamamız gerekiyor. Aynı şekilde Kapadokya'da Bakanlık olarak çevre ve şehircilik bakanlığımızla birlikte kaçak yapılara yönelik başlattığımız yıkım çalışmaları da bu çerçevede değerlendirilmelidir. Kapadokya Alan Başkanlığı kurmamızdaki en önemli sebep bu alanın bütüncül olarak korunması, bürokrasi ve yetki karmaşasının sonucu olan kaçak yapılaşmanın önüne geçilmesi sorumluluğudur” dedi.

"Bugün alışveriş merkezlerine, sanal dünyalara sıkışan sığ ve sınırlı sosyalleşmeye mahkum hale geldik"

Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak bu toprakların kültürel kimliğini korumak için büyük bir hassasiyet içinde yoğun mesai harcadıklarını kaydeden Bakan Ersoy, “Bu noktada şehirlerimizle ilgili önemli projeler hayata geçirmeyi sürdürüyoruz. Özellikle tarihi kent merkezleri ve dokuların yenilenmesi çalışmaları çok önem verdiğimiz bir projedir. Bu proje ilk etapta 25 şehirde başlatıldı, zaman içinde bütün şehirlerimize yayılacak. Önemli olan şehirlerimizdeki tarihi ve kültürel değerlerimizin koruma kullanma dengesi içerisinde gelecek nesillere aktarılmasıdır. Bu bağlamda belediyelerimize de her türlü desteği vermeye hazırız, yapmaya da başladık. Bugün sokak ve mahalleler yol ve adres konusu olmak noktasında sıkışmış durumdadır. Eskiden bu kavramlar insanların yaşam alanı, komşulukla birlikte gelen ve toplumsal kaynaşmanın çekirdeğini oluşturan bir sosyalleşmenin adıydı. Bugün alışveriş merkezlerine, sanal dünyalara sıkışan sığ ve sınırlı sosyalleşmeye mahkum hale geldik. Şehir kimliğini kaybettikçe insana dair birçok değeri de beraberinde götürdüğünü açıkça görüyoruz. Globalleşen bir dünyada insanlığın paylaştığı ortak değerlerin, ulaşmak istediği ortak hedeflerin, meselelere karşı ortak bir akıl ve bakış açısının olması kaçınılmazdır. Ama her ne olursa olsun korunması gereken milli ve manevi değerlerin binlerce yıllık süzgecinden geçerek şekillenmiş özgün kültürler vardır. Hayatın her alanında bu kültüre sahip çıkmak, yansıtmak ve yaşatmak ile onu geleceğe aktarmak mümkün olacaktır” diye konuştu.

“Sanayi alanlarında dönüşüm yapıyor, sanayicimizi destekliyoruz”

Programda konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da, Konya'nın tarihini, kültürünü geleceğe hep birlikte taşıyacaklarını söyledi. Şehrin kimliğini ortaya koyan değerlerden birinin de o şehrin ekonomisi ve üretimi olduğunu ifade eden Bakan Kurum, “Ben bu anlamda Konya ekonomisi üzerine de birkaç hususu özellikle belirtmek istiyorum. Konyamız ülkemizin tam kalbinde, merkezinde bulunan bir şehrimizdir. Tarihi ticaret yollarının kesiştiği önemli bir kavşak noktasıdır. Konya-İstanbul ve Konya-Ankara hızlı tren hatlarının yanı sıra Konya-Karaman-Mersin hızlı tren hattıyla ve yeni yapılacak metrosuyla ulaşım imkanları her geçen gün gelişen bir şehirdir. Konyamızı, ülkemizin lojistik üssü yapacak çok büyük bir proje gerçekleştiriyoruz. İnşaatı devam eden lojistik merkezimizi tamamladığımızda; Konyamız gelişen ulaşım imkanlarıyla beraber her türlü ürünün ve malın dünyaya ihraç edildiği önemli bir merkez olacaktır” ifadelerini kullandı.

Konya'nın sahip olduğu bereketli topraklarla ülkenin tahıl ambarı olduğunu aktaran Kurum, “Sahip olduğu tarımdaki bu verimlilik, tarım sanayisinin de gelişmesini beraberinde getirmiş, Konya'mızı bir sanayi kenti haline getirmiştir. Konyamız 9 organize sanayi bölgesi ve 2 teknoloji geliştirme bölgesi ile gelişmiş bir sanayi altyapısına sahiptir. Bugün, bu tesislerde, son derece geniş bir sektörel alanda üretim yapıyoruz. 35 bin KOBİ'miz, bin 500 ihracatçı firmamızla, 180 civarında ülkeye ihracat yapıyoruz. Biliyorsunuz, Bakanlık olarak, şehir merkezlerindeki sanayi alanlarının şehir dışına çıkarıyoruz. Konya'da da sanayi alanlarında dönüşüm yapıyor, sanayicimizi destekliyoruz” diye konuştu.

“ASELSAN kısa zamanda üretime başlayacak”

Karatay Fevzi Çakmak Yeni Motorlu Küçük Sanayi Sitesi Projesiyle tam 2 bin 653 sanayi birimi ve 103 ticari alan yaptıklarını anlatan Kurum, oteliyle, restoranıyla, eğitim, sosyal ve kültürel alanlarıyla son derece güzel bir sanayi sitesi olacağını kaydetti. ASELSAN Konya Silah Sistemleri Anonim Şirketinin Konya'da kurulduğunu belirten Kurum, “Kısa zamanda üretime başlayacak. Bu bölgede bir de Karma Endüstri Sanayi Bölgesinin kurulacağını Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank Konya ziyaretlerinde açıkladı. Bu önemli yatırımın Konyamıza yapılması noktasında, nasıl katkı verebileceğimizi tüm ilgililerle görüşüyoruz. Şimdi Konya Büyükşehir Belediyemiz, 1 milyon 870 bin metrekarelik alanı Milli Emlak'a devretti. Biz de Endüstri bölgeleri mevzuatı kapsamında yatırımcılarımıza; hazine taşınmazları üzerinde emlak vergi değerinin binde beşi, stratejik yatırımlarda ise emlak vergi değerinin binde biri üzerinden 49 yıl süreli irtifak hakkı tesis edeceğiz. ASELSAN'ın da gelmesiyle, inşallah Konya'nın önü daha da açılacak, hedeflerimize daha kuvvetli bir şekilde yürüyeceğiz. Tüm bunları alt alta sıraladığımızda; Konyamızın ülkemizin ihracatında 12. sırada yer aldığını görüyoruz” şeklinde konuştu.

“Konya'yı, 2023'ün sanayi devi yapacağız”

Katılımcılardan söz istediklerini kaydeden Kurum şunları söyledi: “Gelin Konyamızın ilk 5'e girme hedefine destek olun. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak, arazi sağlamadan altyapı ve üst yapıya, inşa faaliyetlerinden donatı alanlarına kadar her açıdan size destek olduk ve olmaya devam edeceğiz. İnşallah hep birlikte Konya'yı, 2023'ün sanayi devi yapacağız. Konya'mızın kültürünü, tarihini koruyarak geleceğe taşımak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Bu salonda, inşaat mühendislerimiz, mimarlarımız, şehir plancılarımız, müteahhitlerimiz, hocalarımız ve birbirinden değerli öğrencilerimiz var. Sizlerin yapacağı katkılarla, sizlerin hazırlayacağı projelerle inşallah Konya'mızı çok başka ufuklara birlikte taşıyacağız. Bu anlamda, inşallah 2023, 2053, 2071 hedeflerimize de yine sizlerle birlikte, omuz omuza ulaşacağız.”

Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak da, "Konya Anadolu Selçuklu Devletine 212 yıl başkentlik yaptı. O dönem kalan çok büyük eserlerin bulunduğu, Osmanlı dönemindeki eserlerin de eklendiği bir yerdir. Bunun yanında şehirlerin de insanlar gibi kimlikler vardır. Bu kimlikler insanların hayatını, kültürünü, ekonomik durumlarını da etkiler” diye konuştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta ise, "Şehirlerimizin inşasıyla ilgili yapılacak bu panel kıymetli panelistlerimizle birlikte eminim faydalı ve kıymetli bilgilerle sonuçlanacaktır. Hedefimiz insanlarımızın insan olduğunu unutmadığı, birbirleriyle insani ilişkileri sürdürebildiği, aynı zamanda gökyüzüyle ve toprakla olan temasların kesilmediği bir yatay mimariyle şehirlerimizin kurulması" dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da, "Günümüzde giderek birbirine daha çok benzeyen şeyler oluşmaya başladı. Bunun değişmesi için insan odaklı yaşanabilir soyut ve soyut mirasın geleceğe taşındığı, kendi değerlerini ön plana çıkarmış, yaşanabilir şehirler inşa etmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

MÜSİAD Konya Şube Başkanı Ömer Faruk Okka da, MÜSİAD'ın ülkenin kalkınmasında Anadolu girişimcilerine derin ufuklar kazandırmak amacıyla kurulmuş bir kurum olduğunu söyledi. Bugün itibariyle Türkiye'de 86 farklı noktada şube açtıklarını belirten Okka, “Yurtdışında ise 94 farklı ülkede toplam 224 şube ve temsilciliğe sahip dünyanın en yaygın ve en güçlü sivil toplum kuruluşu ve sermaye platformudur. 11 bin iş adamını ve 55 büyük şirketi temsil etmektedir. MÜSİAD Konya ise 1993 yılında kurulmuştur” dedi.