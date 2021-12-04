Bakan Kurum: “Yaptığımız her hizmeti milletimiz için hayata geçiriyoruz”

İnşallah 1,5 yıl içerisinde atacağımız adımlarla, yapacağımız çalışmalarla da 2023, hizmetlerimizi taçlandıracağımız yeni bir zafer yılı olacak” dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum bir dizi ziyaretler kapsamında geldiği Konya'da Seydişehir Seydi Şifa Termal Tesileri'nin açılışına katıldı. Burada konuşan Bakan Murat Kurum, heyecanlı, coşkulu ve mutlu olduklarını dile getirerek, “Bugün Seydişehirimiz'e verdiğimiz sözleri yerine getirmenin sevincini yaşıyoruz. Bugün; Seydişehirimiz'in ekonomisine, istihdamına katkı sağlayacak Seydi Şifa Termal Tesisimizin ve Kuğulu Park Çevre Güzelleştirme Projemizin açılışını gerçekleştirmenin mutluluğu içerisindeyiz. Seydişehirimiz'in marka değerine değer katacak, cazibe merkezi haline getirecek tüm yatırımlarımız, projelerimiz ülkemiz için, milletimiz için, Konyamız için, Seydişehirimiz için hayırlı uğurlu olsun” dedi.

“Milyarlarca liralık dev projeleri hayata geçirdik”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde; ülkenin dört bir yanında, 81 şehri kalkındıracak çevre dostu projeleri bir bir hayata geçirdiklerini aktaran Bakan Kurum, “Hem medeniyetimizin izlerini taşıyan hem de dünyada ‘Ben de varım' diyebilen şehirler kuruyoruz. Bu anlayışla bugüne kadar sosyal konuttan kentsel dönüşüme, millet bahçelerinden tarihi kent meydanlarının yeniden gün yüzüne çıkartılmasına, eski sanayi sitelerinin daha modern alanlara taşınmasından çevre yatırımlarımıza kadar bütün Türkiye'de milyarlarca liralık dev projeleri hayata geçirdik” ifadelerini kullandı.

“Bizi kimse ‘Türkiye solarsa sulayın, büyürse budayın' diyenlerin yanında bulamaz”

Siyasetlerinin eser ve hizmet siyaseti olduğunun altını çizen Murat Kurum, “Biz, siyaseti milletimize ve memleketimize hizmet etmek için bir vesile olarak görüyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde; yaptığımız her hizmeti milletimiz için hayata geçiriyoruz. İnşallah 1,5 yıl içerisinde atacağımız adımlarla, yapacağımız çalışmalarla da 2023, hizmetlerimizi taçlandıracağımız yeni bir zafer yılı olacak. Bakın biz millete hizmet yolunda aşk ile çalışırken, yine bugünlerde birileri yalanlarla, iftiralarla ülke yandı bitti diye ortalığı kasıp kavuruyor. Ama bizi asla bu tartışmaların içeresinde bulamazlar. Bizi arayanlar Konya'da Türkiye'nin ilk sıfır atık sanayisini kurarken bulurlar, Şükran Mahallesinde kentsel dönüşüm şantiyesinde bulurlar. Mevlana Meydanını, Mevlana Çarşısını, Altın Çarşı'yı yeniden ihya ederken bulurken, Meram'da millet bahçesinde fidanlarımızı toprakla buluştururken bulurlar. Bizi arayanlar Kulu'da, Cihanbeyli'de, Altınekin'de, Seydişehir'de, Beyşehir'de, Derebucak'ta bulurlar, Konyamız'ın tüm ilçelerinde bulurlar. Bizi arayanlar Şırnak'ın yollarında, Edirne'nin yollarında bulurlar. Bizi arayan Konya'nın, Trabzon'un, Sakarya'nın, Hatay'ın yollarında bulur. Bizi arayan İzmir'de, Bayraklı'da bulur. Bizi arayan Antalya'da, Muğla'da, yangın bölgelerinde; Karadeniz'de sel bölgelerinde bulur. Bizi arayanlar tıpkı bugün olduğu gibi Seydişehir'in mahallerinde; Akçalar'da, Bahçelievler'de, Boyalı'da, Tepecik'de, Susuz'da bulur. Bizi arayanlar baretlerini takmış, çizmelerini giymiş olarak; milletimizin yuvalarının inşa edildiği şantiyelerde bulurlar. Bakın daha bir ay önce Konya Ardıçlı'da bin 57, bir hafta önce de İzmir'de tamamladığımız 596 konutumuzu ve 145 iş yerimizi vatandaşlarımıza teslim ettik. İşte bunun için diyoruz ki bizi kimse; onlar gibi; ‘Türkiye solarsa sulayın, büyürse budayın' diyenlerin yanında bulamaz. Bizi arayanlar ‘Başaramayacaksınız, bu millete diz çöktüremeyeceksiniz' diye haykıran; liderimiz, cumhurbaşkanımız, başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında bulurlar” şeklinde konuştu.

Konya Valisi Vahdettin Özkan ilçe adına kıymetli bir gün olduğunu ifade ederek, “Bu vesileyle devletimize, bakanlıklarımıza, belediyelerimize teşekkür ediyoruz. Hem şehirde hem kırsal alanda yaşam kalitesini artırmaya yönelik faaliyetlerimiz artarak devam ediyor” dedi.

AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem de, “Konya hiçbir dönemde olmadığı kadar güzel bir yönetimi yakalamış durumda. Çok tecrübeli bir valimiz var, çok değerli belediye başkanlarımız var ve böyle eserlere günden güne kavuşmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise, 2014 yılından itibaren Büyükşehir Belediyesi olarak ilçelerimizde önemli işler yapıyoruz. Büyükşehir Yasası ile birlikte ilçelerimizin çehresi değişti. Bugüne kadar Seydişehirmiz'e 190 milyon liraya yakın bir yatırımda bulunduk. Tesisimizin hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından termal tesisin açılışı kurdele kesimiyle gerçekleştirildi. Daha sonra Kurum ve beraberindeki heyet tesiste incelemelerde bulundu.