İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bakan Kurum'un acı günü

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un vefat eden amcası Hanifi Kurum, Konya’da dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un vefat eden amcası Hanifi Kurum, Konya'da dualarla son yolculuğuna uğurlandı.


Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un 81 yaşındaki amcası Hanifi Kurum kalp yetmezliği rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybetti. Bakan Kurum amcasının vefat haberinin ardından memleketi Konya'ya geldi. Bakan Kurum, Karapınar ilçesi Akçayazı Mahallesi'nde bulunan Karapınar Muhtarlık Konağında taziyeleri kabul etti. Bakan Kurum'u bu acı gününde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan yalnız bırakmadı. Akçayazı köyü Yeni Yayla Camisi'nde kılınan ikindi namazını müteakip Hanifi Kurum için mahalle mezarlığında cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Hanifi Kurum dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazının ardından Bakan Kurum taziyeleri kabul etti.


Cenaze namazına, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.