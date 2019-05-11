Bakan Murat Kurum belediye başkanlarıyla bir araya geldi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Konya'daki programları kapsamında merkez ve taşra ilçe belediye başkanlarıyla bir araya gelerek seçim sonrası istişare toplantısı yaptı. Bakan Kurum, "Bizim bundan sonraki önceliklerimiz artık vatandaşımızın yaşam kalitesini yükseltecek, şehirlerimizin 2023'ünü, 2053'ünü, 2071'ini planlayarak, 50 yıllık, 100 yıllık şehir planları çerçevesinde millet bahçeleri yapacağız" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Mevlana Kültür Merkezinde düzenlenen programda, Konya'nın merkez ilçe ve taşra ilçe belediye başkanlarıyla bir araya geldi. Basına kapalı olarak düzenlenen toplantı yaklaşık 4 saat sürdü. Toplantı sonrasında açıklamalarda bulunan Bakan Murat Kurum, 31 Mart yerel seçimlerinde Konya genelinde büyük oranda başarı elde ettiklerini belirtti. Bakan Kurum, “31 Mart yerel seçimlerinde Konyamız, hemşehrilerimiz kendilerine yakışanı yaptılar. Yüzde 71'e yakın oy oranıyla Cumhur İttifakını desteklediler ve 31 ilçenin 28'ini kazanarak tüm Türkiye'ye vefanın adı nedir Konya'dan net bir şekilde göstermiş olduk. Bu anlamda Konyalı hemşehrilerimiz büyükşehir belediyeleri arasında en yüksek oy oranını alarak birinci oldu. Tabii bu süreçte teşkilatımıza, gece gündüz demeden çalışan tüm çalışma arkadaşlarımıza, kardeşlerimize ben çok teşekkür ediyorum. Hemşehrilerimize çok teşekkür ediyorum. Konyamızı net bir şekilde ifade ettiler, duruşunu net bir şekilde gösterdiler. Yine belediye başkanlarımızı, hem yeni seçilenleri hem görevine devam eden belediye başkanlarımızı ayrı ayrı tebrik ediyorum" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum şöyle devam etti:

“Cumhurbaşkanımız bütün belediye başkanlarımızla, bizlerin de olduğu ortamda istişare-değerlendirme toplantısı yaptı ve o istişare-değerlendirme toplantısında da önümüzdeki sürece ilişkin gelecek vizyonunu ortaya koydular. Biz de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak yerel seçim öncesi partimizin 11 maddeyle belirlemiş olduğu manifesto çerçevesinde illerimize gittik ve yapmış olduğumuz ziyaretlerde de bakanlığımızı ilgilendiren konulara ilişkin bu süreçte il il, ilçe ilçe, belde belde gezerek konuları yerinde tespit etmeye çalıştık. Konya için Eski Sanayinin taşınması, yine merkezde bulunan çöküntü alanlarının kentsel dönüşüm projesi kapsamında yenilenmesi gibi birçok sözümüz vardı. Bu sözlere ilişkin de hem ilçelerimizde hem de merkezimizde yapılması gereken tüm kentsel dönüşüm projelerini, diğer alt yapı, üst yapı, çevre düzenlemesi projelerini burada koordine ederek acil öncelik durumuna bakarak yapmaya gayret göstereceğiz. Bizim bundan sonraki önceliklerimiz artık vatandaşımızın yaşam kalitesini yükseltecek, şehirlerimizin 2023'ünü, 2053'ünü, 2071'ini planlayarak, 50 yıllık, 100 yıllık şehir planları çerçevesinde millet bahçeleri yapacağız. Millet bahçelerini projelendireceğiz. Çevremizi ve doğamızı daha çok korumuş bir şekilde gelecek nesillere aktaracağız. Tarihimizi, ecdadımızın bize bıraktığı eserleri koruyarak kentsel dönüşümünde Konya Mevlana Meydanında olduğu gibi bu dönüşümler önceliğimiz olacak ve bu dönüşümleri yaparak gelecek nesillere en iyi şekilde aktarmış olacağız. Eski stadyumun bulunduğu alana yapılacak olan millet bahçesine bu yıl başlanması planlanıyoruz. Diğer tüm 31 ilçemizin de eksiklerini değerlendirip o ihtiyaçları da en yakın zamanda gidermek suretiyle bir bir yerine getireceğiz. Ben 31 Mart'ta bize ve teşkilatımıza desteklerini esirgemeyen Konyalımıza teşekkür ediyorum.”