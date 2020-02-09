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Bakan Selçuk hayırsever buluşmalarına katıldı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Konya’da hayırsever buluşmalarına katıldı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Konya'da hayırsever buluşmalarına katıldı.


Bir dizi programa katılmak üzere Konya'ya gelen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, hayırseverler, milletvekilleri, iş adamları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle buluştu. Programda hayırseverlere plaket takdim eden Bakan Selçuk, daha sonra Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen ‘Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları' programında öğretmenlerle bir araya geldi. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen programın sonunda gazetecilerin kısa bir süre görüntü almalarına müsaade edildi.


Bakan Ziya Selçuk'a ziyaretlerinde Vali Cüneyit Orhan Toprak, İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ile milletvekilleri eşlik etti.

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