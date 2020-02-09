Bakan Selçuk Konya'da

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Konya'nın eğitim sistemi, eğitimdeki kalite standartları konusunda istişareler yapmak üzere Konya'ya geldi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bir dizi program için geldiği Konya'da ilk olarak valiliği ziyaret etti.

Milli Eğitim Bakanlığı adına ekipleriyle birlikte Konya'nın eğitim sistemi, eğitimdeki kalite standartları konusunda birlikte istişareler yapmak, bazı görüş alışverişlerinde bulunmak üzere Konya'ya geldiğini söyleyen Bakan Selçuk, “Bu manada çok güzel hizmetlerin ve projelerin yapıldığı bir ilimiz olan Konya, bizim 2023 eğitim vizyonu olarak ortaya koymaya gayret ettiğimiz çerçevenin hakkıyla yerine getirilmesi hususunda büyük mesafeler alıyor. Bu da bizi mutlu kılıyor. Devamında yapılacak olan çalışmaların ilçeler seviyesinde, okullar seviyesinde hangi okulumuzda ne tür problemlerimiz var, ne tür gelişme potansiyelleri var, bütün bunları değerlendirmek ve orta ve uzun vadeli planlarımızı netleşmesini sağlamak için birlikteyiz. Çok güzel bir ekip var. Birlikte davranan, birlikte ortak karar kılan, ortak bir hedefi olan güzel bir ekip var. Bu ekiple beraber de çok büyük başarılara imza atacağımızı Milli Eğitim Bakanlığında bulunan arkadaşlarım adına Konya'da yürütülen hizmetler için şükranlarımı sunuyorum. Kendilerine de kolaylıklar diliyorum” şeklinde konuştu.

“Çok emin adımlarla yürüyoruz”

Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak ise, büyük bir eğitim ordusuyla ikinci yarıya başladıklarını kaydederek, “Konya'ya genel bir baktığımızda yaklaşık 458 bin öğrencimiz, 32 bin 500 öğretmenimiz, 2 bin üzerinde okulumuz ve 23 bin 600 dersliğimiz var. Gerçekten eğitim ordusu diyebileceğimiz bir teşkilatla çocuklarımızın eğitimini, öğretimini en iyi şekilde yerine getirmek için çaba sarf ediyoruz. Tabii biz bunları bu eğitim faaliyetlerimizi devam ettirirken, Milli Eğitim Bakanlığımızın 2023 eğitim vizyonu çerçevesinde yapmaya gayret gösteriyoruz. Evlatlarımıza, velilerimize ve öğretmenlerimize en faydalı şekilde olup, neticede ülkemizin ve milletimizin daha üst seviyelere gelebilmesi için bütün çabamız ve bakanlığımızın çizmiş olduğu bu vizyon içerisinde şunu gönül rahatlığıyla ifade edebilirim ki çok emin adımlarla ilerliyoruz. Çok faydalı çalışmalar yürütüyoruz. Bakanlığımızın önderliğinde Milli Eğitim Müdürlüğümüz çok hayatla örtüşen, çocuklarımızın ufkunu açacak fiziki ve ruhi gelişimlerini sağlayacak projeleri hayata geçiriyoruz” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Bakan Selçuk, Valilik Şeref Defterini imzaladı. Ardından Konya Valiliği Konferans Salonunda İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.