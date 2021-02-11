Bakan Selçuk SOBE'de

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Selçuklu Otizimli Bireyler Eğitim Vakfı'nı (SOBE) ziyaret etti.

Çeşitli program ve ziyaretler için Konya'ya gelen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Selçuklu Belediyesi tarafından Konya'ya kazandırılan SOBE'yi ziyaret etti. Merkezi gezerek, eğitim ve aktivite sınıflarında incelemelerde bulunan Bakan Selçuk, merkezde eğitim alan çocuklarla yakından ilgilendi. Ziyarette Bakan Selçuk'a SOBE'de sürdürülen faaliyetlerle ilgili sunum yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde sosyal sorumluluk politikaları konusunda devrim niteliğinde adımlar atıldığını ifade eden Bakan Selçuk, "Devletimizin bu politikalarıyla uyumlu olarak yerel yönetimlerimiz de güzel işlere imza atıyor. Bugün ziyaret gerçekleştirdiğimiz Otizmli Bireyler Eğitim Merkezi de otizme dikkat çekmek ve ülkemizdeki otizm eğitim merkezlerinin sayısının yükseltmesi adına güzel bir örnek olmuş. Otizmli çocuklarımızın burada birçok alanda eğitim almaları ve onların mutluluğuna şahit olmak çok güzel. Emeği geçenleri kutluyorum" dedi.

"SOBE farkındalık oluşturdu"

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı da, Bakan Selçuk'un ziyaretinden dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Kendilerini Konya'mızda ve Selçuklu'muzda ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyduk. Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Merkezimizle ilgili duygu ve düşüncelerinden dolayı ayrıca teşekkür ediyorum. SOBE'nin yakmış olduğu farkındalık ışığının tüm Türkiye'ye yansıması temennisinde bulunuyorum" diye konuştu.

Bakan Selçuk'a ziyaretinde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, AK Parti Konya Milletvekili Gülay Samancı, Konya Valisi Vahdettin Özkan, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, SOBE Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Ak, Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, Selçuklu Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı, Meram Kaymakamı Resul Çelik, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ve diğer protokol üyeleri ile SOBE yönetimi eşlik etti. Ziyaretinin sonunda Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı tarafından Bakan Selçuk'a ahşap muhafaza içerisinde Selçuklu çinisi takdim edildi.