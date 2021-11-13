Bakan Yanık: “2021 sonunda veya en geç 2022 başında engelli atamalarını yapmak istiyoruz”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, çeşitli programlara katılmak üzere Konya'ya geldi. Bakan Yanık, AK Parti Teşkilat Akademisi Eğitim toplantısına katıldıktan sonra Konya Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve bakanlığına bağlı kuruluşları ziyaret etti. Programında son olarak Selçuklu Otizmli Bireyler Vakfı'nı (SOBE) ziyaret eden Bakan Derya Yanık, sınıfları gezerek incelemelerde bulundu. Derya Yanık burada yaptığı konuşmada bakanlık olarak kişinin ihtiyacına dönük ve eğer mümkünse aile çevresinden, kendi sosyal çevresinden kopmadan sosyal hizmetleri onlara sunmaya çalıştıklarını kaydetti. Engellilerle alakalı yaptıkları çalışmalardan bahseden Bakan Yanık, “Engellilerimizle alakalı çalışmalarımızı birkaç başlıkta toplayabiliriz. Bir tanesi aile odaklı sosyal hizmetlerimiz. Bu nedir? Eğer engelli bireylerimiz kendi sosyal ve aile ortamlarında kalmaya devam edebileceklerse onlara aile ortamında olmalarına imkan sağlayacak ebeveynleri, aile fertleri varsa kendi ortamlarında tutup hem engelli desteği hem de engelli bakım desteği, engelli bireye bakan kimseye, ki bu çoğunlukla anneler, onlara bakım desteği sağlıyoruz. Eğer bu mümkün değilse, engelli bireyin aile ortamında kalması mümkün değilse o zaman onların bakım ve rehabilitasyonu için onları kuruluşlarımıza alıyoruz. Engelliliğin çeşidine, derecesine göre engelli bireylerimizin ihtiyaçlarına uygun, bazen tedavi, bazen rehabilitasyon, bazen otizmli çocuklarımızda olduğu gibi özellikle eğitim ve rehabilitasyon gibi ihtiyaca uygun çeşitlilikte ihtiyaç derecesine göre oluşturulmuş her bir otizmli çocuğumuz için onun yaş grubuna, otizm derecesine uygun tek tek aslında öznel eğitim metodolojisi geliştirilmiş ve onların bir an önce rehabilitasyonlarının tamamlanması ve eğer hafif derecedeyse normal hayata katılmaları, değilse en azından bireysel ihtiyaçlarını, öz bakımlarını gerçekleştirecek şekilde bir eğitim ve rehabilitasyon uygulanıyor. Biz bakanlık olarak bu anlamdaki hizmetlerimizi hem ihtiyaca, hem engellilik çeşidine göre ve sahada 81 ilimizdeki engelli bireylerimizin sayı ve yoğunluklarına göre sürdürmeye devam edeceğiz. Bu anlamda tabii sahadan aldığımız geri bildirimler, hizmetlerimizin kalitesinin, ihtiyaca cevap verip vermediğinin değerlendirilmesi, bir anlamda bu gözlemler bizim hizmetlerimizin sağlamasını da yapmamıza vesile oluyor. O yüzden de yerinde görmeyi, yerinde incelemeyi de doğrusu önemsiyoruz” diye konuştu.

“Kamu kuruluşlarımızı olabildiği kadar çok engelli istihdamı noktasında teşvik etmeye çalışıyoruz”

En son 2020 Ocak ayında kamuya engelli atamalarını yaptıklarını hatırlatan Yanık, “Araya maalesef uzun bir pandemi dönemi girdi. Şimdi tekrar kamu kurum ve kuruluşlarımızdan taleplerini topluyoruz. 2021 sonunda veya en geç 2022 başında engelli atamalarını da yapmak istiyoruz. Engelli yurttaşlarımız sıklıkla bizim bakanlığımızdan atama yönündeki taleplerini doğal olarak Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü bizim bünyemizde olduğu için bizden istiyorlar. Ama bizim buradaki fonksiyonumuz bir koordinasyondur. Onu da paylaşmak isterim. Biz hiçbir kamu kuruluşuna ‘sana şu kadar engelli ataması yapıyorum, sana bu kadar personel gönderiyorum' deme hakkına sahip değiliz. Biz oralardan taleplerini topluyor daha sonra atamayı gerçekleştiriyoruz. Ama engelli vatandaşlarımız adına onların bir temsilcisi olarak, onların haklarını savunan bir bakanlık olarak kamu kuruluşlarımızı olabildiği kadar çok engelli istihdamı noktasında teşvik etmeye çalışıyoruz” diye konuştu.