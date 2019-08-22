Bakan Yardımcısı Dursun'un adı sanatçıların köyündeki çınarlıkta yaşatılacak

Van'ın Erciş ilçesinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'un ismi Konya'nın Hüyük ilçesine bağlı Çavuş Mahallesi'nde kurulu bulunan Sonsuz Şükran köyünün Büyük Ustalar Çınarlığı'nda yaşatılacak.

Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'un isminin yaşatılması amacıyla, Konya'nın Hüyük ilçesine bağlı Çavuş Mahallesi'nde sanatçılara ait kerpiç evlerin olduğu Sonsuz Şükran köyündeki Büyük Ustalar Çınarlığı'na fidan dikimi gerçekleştirildi. Sonsuz Şükran köyünün Kurucusu Mehmet Taşdiken yaptığı açıklamada, sanatçılar olarak Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun gibi önemli bir değeri kaybetmenin büyük üzüntüsünü yaşadıklarını ifade ederek kendisine Allah'tan rahmet diledi.

Sonsuz Şükran köyünde bir süre önce oluşturdukları Büyük Ustalar Çınarlığı'nda sanatçılar olarak Türkiye'ye ve kültür sanat alanında değerler kazandırmış ve vefat etmiş büyükler için çınar ağacı diktiklerini hatırlatan Taşdiken, Dursun'un vefatının da Türk kültür hayatı için önemli bir kayıp olduğunu vurguladı. Taşdiken, “Çok yakın bir gelecekte öyle zannediyorum ki, Türkiye için ve burası için hem görsel anlamda hem vefa duygusu anlamında burasının çok önemli bir değer katacağını düşünüyoruz. Biz değerlerimize sahip çıkmalıyız, değerlerimiz arasında ayrım yapmamalıyız, o görüşten de bu görüşten de dememeliyiz. Bu değerler Türkiye'nin değerleridir; Haluk Dursun da bunlardan biridir. Allah rahmet eylesin. Yakın dönem Türk siyasi tarihi, yakın dönem tarihi ve Türk uygarlık tarihi konusunda çok değerli hizmetler yapmış bir insandır, onun adını da buraya diktiğimiz çınar fidanlarıyla diğer vefat etmiş büyükler gibi, ustalar gibi burada yaşatmak istiyoruz” dedi.

Taşdiken ve programa katılan sanatçılar konuşmalar sonrasında Büyük Ustalar Çınarlığı'nda toprakla buluşturulan çınar fidanının etrafına sırayla kürekle toprak atarak, can suyu verdi.