Bakanlardan Konya sanayisine tam destek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Konya Sanayi Odası'nın Ocak ayı meclis toplantısına katıldı.

KSO Meclis Başkanı Memiş Kütükcü'nün moderatörlüğünde yapılan toplantıya, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Konya Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya iş dünyası temsilcileri ile çok sayıda sanayici katıldı.

“Konya, üretime ve kalkınmaya talip”

Meclis toplantısının açılışında konuşan Konya Sanayi Odası (KSO) Başkanı Mustafa Büyükeğen, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a Konya sanayisine verdikleri tüm desteklerden dolayı teşekkür etti. Başkan Büyükeğen, Konya'nın girişimcilerin üretim azmi ile Türkiye'nin en güçlü sanayi merkezlerinden birisi haline geldiğinin altını çizdi. Konya'nın 2022 yılında 3 bin 957 kapasite raporu ile Türkiye'de en çok sanayi kapasite raporu verilen 5. il olduğunu belirten Büyükeğen, “Yatırım teşvik belgelerine baktığımızda, Konya adına çok sevindirici bir tablo görüyoruz. 2022 yılında Konya'mıza verilen 14 milyon 572 bin liralık 524 yatırım teşvik belgesinin adet olarak yüzde 61'i, tutar olarak ise yüzde 59'u imalat sanayine düzenlendi. Tüm bunlar gösteriyor ki, Konya'mız üretime, istihdama, ihracata ve kalkınmaya talip. İnşallah Konya'mızın başarı hikayesini, hep birlikte çok daha ileriye taşıyacağız” dedi.

KSO'nun yeni vizyonu

Konya Sanayi Odası olarak yeni vizyonlarının, sürdürülebilir, daha yüksek katma değer üreten, yeşil dönüşümde öncü, yeni nesil bir sanayi alt yapısı inşa etmek olduğunu kaydeden Büyükeğen, “Konyamız iklim değişikliğinden en çok etkilenen şehirlerin başında geliyor. Biz de Konyalı sanayiciler olarak bu sürecin bize yüklediği sorumluluğun bilincindeyiz. İnşallah yapacağımız yeni farkındalık çalışmaları ve projelerle de; işçi olsun işveren olsun her bir sanayicimizi, her bir çalışanımızı aynı zamanda, çevreye daha duyarlı birer ‘Yeşil Yakalı' hale getirmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

Başkan Büyükeğen, daha sonra Bakan Varank ve Bakan Kurum'a Konyalı sanayicilerin taleplerini iletti. Başkan Büyükeğen, Konya'daki sanayi bölgelerine banliyö hattı yapılması, sanayi çalışanlarına yönelik toplu konut inşa edilmesi, tohum üreticilerine sanayi sicil belgesi verilmesi ve EYT gibi konularda taleplerini dile getirdi.

“Biz sizin yanınızdayız, yeter ki Konya üretsin”

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Konya'nın Türk sanayisi için önemini vurguladı ve Konya sanayisini büyütmek için ellerinden gelen desteği vereceklerini vurguladı. Konyalı sanayicilerin her zaman yanında olduklarını söyleyen Bakan Varank, “Konya, Türkiye sanayisi açısından önemli bir şehir. Emin olun biz de buranın sanayisini büyütmek için elimizden gelen ne varsa yapıyoruz. Teşvik sistemimizle, OSB'lerimizle, teknoparklarımızla, endüstri bölgelerimizle, sürekli sizlerin yanındayız. Yeter ki Konya üretsin, Türkiye'ye katkı sağlasın. Konya büyürken, Türkiye de büyüsün. Bizim tek gayemiz bu. Biz her zaman sizin yanınızdayız. Bize iletilen hangi konu olursa olsun, çözüm geliştirmek için uğraşıyoruz. Elimizdeki imkanlar neyse sizlerin hizmetine sunuyoruz” şeklinde konuştu.

“Konya sanayisine her türlü desteği vermeye devam edeceğiz”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da, bakanlık olarak Konya'da yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Bundan önce olduğu gibi, bundan sonra da Konya'ya ve Konya sanayisine her türlü desteği vermeye devam edeceklerini aktaran Bakan Kurum, “İklim değişikliği konusu çok önemli. O yüzden havamıza toprağımıza sahip çıkmak zorundayız. Bunu da sanayi ile birlikte yapacağız. Burada yeşil OSB gibi, sanayideki yeşil dönüşümü gerçekleştirip, sürdürülebilir bir ekonomiye geçişi sağlamak zorundayız. Burada bir fırsat var. AB Yeşil Mutabakatı ile birlikte biz de bu fırsata ortak olacak adımları attık. İhracatımızın yüzde 50'den fazlası AB ülkelerine yapılıyor. Dolayısı ile orası ile uyumlu hale gelebilmek zorundayız. Yeni teknolojiler geliştirmek zorundayız. Bu süreci inşallah hep birlikte yürüteceğiz” dedi.

Konuşmaların ardından toplantı soru cevap bölümü ile devam etti. Bakan Varank ve Bakan Kurum, Konyalı sanayicilerin taleplerini dinledi.