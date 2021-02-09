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Balık halinde cinayetle biten silahlı kavgaya 11 tutuklama

Konya’da balık halinde iki grup arasında çıkan 1 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin de yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 13 kişiden 11’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konya'da balık halinde iki grup arasında çıkan 1 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin de yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 13 kişiden 11'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Olay, 5 Şubat'ta merkez Meram ilçesi Pirebi Mahallesi balık halinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, balık haline gelen Oğuzhan Koyunsever'in (22) de aralarında bulunduğu 9 kişilik grup ile balıkçılık yapan A.Y, M.Y, H.Y, E.Y, U.H. ve F.G. isimli 6 kişilik grup arasında alacak verecek meselesi nedeni ile silahlı kavga çıktı. Kavgada, Oğuzhan Koyunsever (22) olay yerinde hayatını kaybetti. Olay sonrası gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden, M.Y., H.Y., A.Y., U.H. ve F.G. "Kasten Öldürme ve Kasten Öldürmeye Teşebbüs" suçundan, B.K., C.B., Z.K., H.K., V.Ş. ve E.A. ise "Kasten Yaralama ve Nitelikli Yağma" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. E.E. ve Ü.A. ise serbest bırakıldı. Olayda silah kullanan Nizamettin Ö.'nün ise hastanedeki tedavisi sürüyor.

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