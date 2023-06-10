Balıkçılar gölde yasak sezonda hayalet ağ avlıyor

Konya'nın Beyşehir ilçesinde tatlı su balığı avcıları, devam eden avlanma yasağında gölden hayalet ağları temizliyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen ve Beyşehir Gölü'nde başlatılan hayalet ağların göl sularından temizliği projesi bu yıl da devam ediyor. Proje çerçevesinde çalışmalar Konya İl ve Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinin gözetiminde işin verildiği Beyşehir Su Ürünleri Kooperatifi'ne üye balıkçılar tarafından gerçekleştiriliyor. Avlanma yasağının olduğu bugünlerde göl açıklarına tekneleriyle çıkan balıkçılar, göl sularının derinliklerinde yer alan hayalet ağları su yüzeyine çıkarıyor. Teknelere toplanıp kıyılara getirilen ağlar imha edilmek üzere su ürünleri görevlilerine teslim ediliyor. Çalışma karşılığında yakıt desteği verilen balıkçılar, bu mesaileriyle aile bütçesine de katkı sağlıyor.

Çalışmalara katılan, Beyşehir Gölü'ne kıyısı bulunan Çiftlik Mahallesi'nde balıkçılık yapan İbrahim Erdoğan, gölün hayalet ağlardan temizlenmesine yönelik faaliyetlerin yeni avlanma sezonunun başlangıç tarihine kadar süreceğini belirtti. Balıkçı arkadaşlarıyla birlikte bu mesaiyi gerçekleştirdiklerini anlatan Erdoğan, “Yasak nedeniyle şu anda göl yüzeyinde ağlar yokken bu suların dibindeki hayalet ağları gölden çekip kıyıya getiriyor ve görevlilere teslim ediyoruz” dedi.

Yürüttükleri işin oldukça zor ve meşakkatli bir iş olduğunu aktaran Erdoğan, “Bu ağlar 5-10 senedir belki de daha uzun süredir gölde atıl vaziyette kalmış, dibe çökmüş, çamurun balçığın içinde bulunuyor. Göl dibinde av yapmaya da devam ediyor. Bunları 4-5 arkadaş birlikte yardımlaşıp göl dibinden çekip teknemize toplamaya çalışıyoruz. Tahmin ettiğimiz mevkiler var, ağların toplanabileceği, bırakılmış olabileceği yerler buralar. Burada çalışmalarımız yoğunlaşıyor. Kancaları atıyoruz tabana kadar. Kancaların değdiği yerde sürütüyoruz ve sepet, hayalet ağ ne varsa takılıyor. Su yüzeyine böylece çıkarıyor teknemize alıyoruz. Bize verilen toplama görevimizi bu şekilde yerine getiriyoruz. Bugün 2-3 bin metre ağ ile sepetler bulundu, kıyıya getirdik” ifadelerini kullandı.

Balıkçı Musa Yılmaz da, çalışmalara kendisinin de teknesiyle katıldığını belirterek, “Gölde şu anda hayalet ağ temizleme işleriyle uğraşıyoruz. Bizi de görevlendirdiler. Bulanımız da oldu, bulamayanımız da oldu. Çünkü göl o kadar çok otlu ki, tabandan çıkarma şansımız da zor oluyor. Zor da olsa çalışmaları yürütüyoruz. Kayığımızın kancasını salıyoruz 8-10 metre aşağıya, takılan ağları kayığımızın içerisine doldurup kıyıya getiriyoruz” diye konuştu.