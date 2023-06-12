Balıkçılar “vira bismillah” demeye hazırlanıyor

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, Beyşehir Gölü çevresinde yaşayan balıkçılar, yeni av sezonunun açılmasıyla birlikte önümüzdeki günlerde “vira bismillah” demeye hazırlanıyor.

Beyşehir Gölü'nde üreme dönemi olması sebebiyle 15 Mart'ta başlayan 3 ay süresi olan su ürünleri avlanma yasağı 15 Haziran'da son bulacak. Gölden geçimini temin eden avcılar, yeni av sezonunun açılacak olması nedeniyle hazırlıklarını sürdürüyor. Yeni sezonun açılışına sayılı günler kala motorlu teknelerini ve av malzemelerine bakım yapan avcılar, limanlarında kayıklarını tadilattan geçiriyor, boya yapıyor. Öte yandan, kolluk kuvvetleri ile su ürünleri denetim görevlileri de devam eden av yasağı sebebiyle kaçak balık avcılığının önüne geçilmesine yönelik olarak denetimlerini sürdürüyor. Beyşehir Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ile Beyşehir Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri müşterek olarak hem göl üzerinde ve adalarda hem de karada denetimler gerçekleştiriyor, kaçak balık avı yaptığı tespit edilenlere cezai işlem uyguluyor. Beyşehir Gölü'nde av yasağının sona ermesiyle birlikte profesyonel balık avcılığının yanı sıra sportif olta balıkçılığı yapmak da serbest hale gelecek.