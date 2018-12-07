Balıkçılardan Başkan Özaltun'a teşekkür ziyareti

Konya'nın Beyşehir ilçesinde geçimini Beyşehir Gölü'nden temin eden balıkçılar Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun'u ziyaret etti.

Beyşehir Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hasan Kurt, yönetim kurulu üyeleri ve beraberindeki balıkçılarla birlikte Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun'u ziyaret etti. Kurt, burada yaptığı konuşmada, Başkan Özaltun'a balıkçı camiasına verdiği desteklerden ötürü teşekkür etti.

Balıkçılık sektörünün sorunlarının ilgili kurumlara aktarılarak çözüm bulunması için yaptıkları Konya ve Ankara ziyaretlerinde Belediye Başkanı Murat Özaltun'un da kendilerini hiç yalnız bırakmadığını ve yanlarında yer alarak destek verdiğini vurgulayan Kurt, “Bugüne kadar gelen hizmetlerin çoğunun sizin sayenizde olduğunu en iyi bilen birisiyiz. Ayrıca, kooperatif olarak, balıkçılar olarak ne talep ettiysek Beyşehir Belediyesi olarak yerine getirdiniz. Biz bu verdiğiniz hizmet ve katkılardan dolayı son derece memnunuz. Bu memnuniyetimizi dile getirmek için bugün buradayız” ifadelerini kullandı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Murat Özaltun da, Beyşehir Gölü'nün bölge ve geçimini balıkçılıktan sağlayan insanlar için önemine dikkat çekti. Gölden yaklaşık 600 balıkçının evini geçindirdiğini ifade eden Özaltun, “Her kesimin olduğu gibi balıkçılarımızın da talep ve isteklerini bugüne kadar yerine getirebilmeye özen gösterdik. Ama bu konuda yürütülen çalışmalar Kooperatif Başkanımız Hasan Kurt Bey'in yanı sıra ekibinin bizleri rahatsız etmesiyle daha üst noktalara çıktı. Kaymakamımız ile birlikte yaptığımız ziyaretlerde hem gölümüzün, hem balıkçılık sektörümüzün sorunlarını üst düzeyde bulunan ilgili kurumlarımıza anlatmaya, aktarmaya çalıştık. Birçok konuda yaşanan sorunlar çözüme kavuştu. Özellikle av yasağı döneminde gölden kanala akan balıklar ve göl temizliği konusunda da ciddi çalışmalar içerisinde olduk. Yat limanı ihtiyacı ve diğer konularda da böyle birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuzda, hareket ettiğimizde aşamayacağımız hiçbir sorunun olmayacağını, hiçbir engelin önümüzde duramayacağını belirtmek istiyorum. Bizim tek gerçeğimiz var; o da Beyşehir. Ortak hedefimiz Beyşehir ve ilçemize hizmet olunca ben hiç kimseyi tanımam, yeter ki ortak paydamız ilçemizin gerçek çıkar ve menfaatleri olsun” diye konuştu.

Ziyaret sonunda Su Ürünleri Kooperatif Başkanı Hasan Kurt, Başkan Özaltun'a bir tablo hediye etti.