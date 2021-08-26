Balkanlar Genç KOMEK'te öğrencilerin ödül heyecanı

Konya Büyükşehir Belediyesi Genç KOMEK Yaz Okulu'nun Konya ile birlikte Balkanlar'daki 12-14 yaş arası çocuklara yönelik gerçekleştirdiği yaz okulu eğitimleri tamamlandı.

Konya Büyükşehir Belediyesi Genç KOMEK Yaz Okulu, bu dönem Konya'dan, Türkiye genelinden ve Balkanlardan toplam 60 bin çocuğun katılımı ile gerçekleşti. Konya Büyükşehir Belediyesi Genç KOMEK Yaz Okulu kapsamında; Bosna Hersek, Kosova ve Kuzey Makedonya'da 12-14 yaş aralığındaki toplam bin çocuğa yüz yüze ve çevrimiçi eğitim programları gerçekleştirildi. Kur'an-ı Kerim, değerler eğitimi, el sanatları, spor aktiviteleri, sosyal etkinlikler ve gezi programları ile dolu dolu bir yaz dönemi geçiren öğrencilerden dönemi devamsız ve başarılı şekilde tamamlayanlara çeşitli hediyeler edildi. Bosna Hersek'te düzenlenen ödül törenine katılan Konya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Hasan Görgülü, çocukların Genç KOMEK Yaz Okulu ile verimli bir tatil dönemi geçirdiğini belirterek, başarılı öğrencilere bisiklet hediye etti.

Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) 2007 yılından beri Balkanlarda bölge halklarına yönelik eğitim faaliyetlerini sürdürüyor. Paydaşları TİKA, Yunus Emre Enstitüsü, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları ile özellikle kadınların meslek sahibi olmalarına katkıda bulunan KOMEK'ten, bugüne kadar Bosna Hersek, Kosova ve Kuzey Makedonya'da el sanatları ve gelenekli Türk sanatları branşlarında eğitim alan yaklaşık 15 bin kursiyer mezun oldu.