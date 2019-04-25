Balkanlarda SEDEP rüzgarı esmeye devam ediyor

Türkiye'nin en büyük değerler eğitimi programı SEDEP, Bosna Hersek'te düzenlenen 7. Çocuk Şenliği'nde gönülleri fethetti.

Bosna Hersek Cumhuriyeti 7. Çocuk Şenliği Sarejove Kentinde yapıldı. Selçuklu Belediyesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Yunus Emre Enstitüsünün ev sahipliğinde düzenlenen en kapsamlı ve en kalabalık organizasyona 7 binden fazla öğrencinin katıldığı belirtilerek, "Proje kapsamında Bosna Hersek'teki ilköğretim okulları ve liselerde seçmeli ders olarak Türkçe öğrenen öğrenciler, Türk ve Bosna Hersek bayraklarını dalgalandırarak ecdattan gelen kardeşliği tüm dünyaya gösterdi. Sekiz yıl önce başlayan ‘Tercihim Türkçe' projesinin ilk mezunlarını verdiği günde gerçekleşen Çocuk Şenliğinde Selçuklu Değerler Eğitimi Programı (SEDEP) de Türkiye'yi temsil etti. Kültürel mirasın unsurları olan mehteran ve halk oyunları gösterilerinin en güzel örneklerini sergileyen SEDEP Gösteri Ekibi, Türk değerlerinin tanıtımına katkı sağlarken salonu dolduran binlerce çocuğa coşku dolu bir gün yaşattı. SEDEP böylece uluslararası alanda üçüncü etkinliğine imza atmış oldu. Bu çalışma sayesinde Bosna Hersek ile olan gönül bağı daha güçlenmiş olurken, SEDEP ekibi Mostar'da bir okulda daha gösteri yapacak" denildi.