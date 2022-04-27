Balonlar, primer immün yetmezliğine dikkat çekmek için gökyüzünde

SÜ Tıp Fakültesi Çocuk İmmünoloji ve Alerji Bilim Dalı ekibince 22-29 Nisan primer immün Yetmezliği Farkındalık Haftası çerçevesinde düzenlenen buluşmaya SÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yavuz Selvi, Dekan Yardımcıları Prof. Dr. İnci Kara, Prof. Dr. Nadire Ünver Doğan, hekimler, sağlık çalışanları ve hasta yakınları katıldı.

SÜ Tıp Fakültesi Çocuk İmmünoloji ve Alerji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasibe Artaç, Başhekimlik önünde düzenlenen buluşmada, primer immün yetmezlikte erken tanı ve tedavinin sağlanması, hastalıkla ilgili hasta ve ailelerin bilgilendirilmesi, vatandaşlarda farkındalığın oluşturulmasını amaçladıklarını söyledi. Primer immün yetmezliğin enfeksiyona yatkınlığı artırarak solunum sistemi, deri, bağırsak başta olmak üzere önemli organları etkileyerek hasar bırakabildiğini ifade eden Prof. Dr. Artaç, “Bu hastalıklar, ölümcül enfeksiyona da yol açabiliyor. Tüm dünyada yaklaşık 6 milyon kişinin primer immün yetmezlikten muzdarip olduğu belirtiliyor. Bu hastalıklar, tüm popülasyonun yaklaşık yüzde birini etkiliyor” dedi.

"Uçan her balon erken tedaviye, tanısı konulan ve takibe alınan hastaları ifade ediyor"

Primer İmmün Yetmezlik Farkındalık Haftası'nda tüm dünyada balon uçurma etkinliklerinin düzenlendiğini belirten Prof. Dr. Artaç, uçan her balonun erken tedaviye ulaşan, tanısı konulan ve takibe alınan hastaları ifade ettiğini ifade ederek, “Türkiye Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Derneğinin desteğiyle Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk İmmünoloji ve Alerji Bilim Dalı olarak tüm Hastanemizle birlikte bu etkinlikte farkındalığı artırmak için ‘bir katkımız olsun' istiyoruz. Etkinliğe katılımınızdan dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından hekimler, sağlık çalışanları ve hasta yakınları, primer immün yetmezliğine dikkat çekmek amacıyla renkli balonları gökyüzüne bıraktı.