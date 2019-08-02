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Baraj gölünde av denetimi

Konya’da, baraj gölünde yasalarla izin verilen limitin üzerinde çok sayıda olta ile avlandığı öne sürülen 3 kişiye para cezası uygulandı.

Konya'da, baraj gölünde yasalarla izin verilen limitin üzerinde çok sayıda olta ile avlandığı öne sürülen 3 kişiye para cezası uygulandı.


Edinilen bilgiye göre, Konya Tarım ve Orman Müdürlüğü, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesi Müdürlüğü ekipleri tarafından Konya-Beyşehir karayolu üzerindeki Altınapa Baraj Gölünde olta ile sportif amatör avcılık faaliyetleri denetime tabi tutuldu. Ekipler, denetimler sırasında kanun ve yönetmeliklerle izin verilen limitin üzerinde çok sayıda olta ile avlandığı saptanan 3 kişiye, kişi başı 480 lira idari para cezası uyguladı. Avcılara toplamda bin 440 liralık para cezası kesildi. Cezai işlem uygulanan kişilerin 8,9 ve 24 olta sayısı ile avlanmaya çalıştığı tespit edildi. Denetimlerin özellikle hafta sonları ve geceleri olmak üzere aralıksız olarak devam edeceği bildirildi.

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