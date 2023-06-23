Baraj gölünde kaybolan öğretmenin cansız bedenine ulaşıldı

Konya'da balık tutmak için gittiği baraj gölünde kaybolan öğretmeninin cansız bedenine ulaşıldı.

Konya'da bir okulda din kültürü öğretmeni olarak görev yaptığı öğrenilen İsmail Serin (46) balık tutmak amacıyla dün gece saatlerinde Konya il merkezine 20 kilometre uzaklığı bulunan Beyşehir kara yolu üzerindeki Altınapa Baraj Gölü'ne gitti. Serin'den haber alamayan ailesinin başvurusu üzerine Altınapa Baraj Gölü'nde arama çalışması başlatıldı. Jandarma ekiplerinin yanı sıra Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı dalgıçlar da baraj gölü kıyılarına gelerek arama çalışması başlattı. Baraj gölünün kıyısında kıyafetleri bulununca açıklarda arama gerçekleştiren ekipler, uzun aramalardan sonra su altında Serin'in cansız bedenine ulaştı. Serin'in cenazesi saat 19.30 sıralarında kıyıya çıkarılarak otopsi yapılmak üzere cenaze nakil aracıyla morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.