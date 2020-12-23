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Bariyerler devrilen tırın kabinine ok gibi saplandı: 2 ölü

Konya’da kontrolden çıkarak devrilen tır yaklaşık 100 metre boyunca refüj bariyerlerini biçerek sürüklendi.

Konya'da kontrolden çıkarak devrilen tır yaklaşık 100 metre boyunca refüj bariyerlerini biçerek sürüklendi. Bariyerler tırın kabinine ok gibi saplanırken, kabinde bulunan 2 kişi hayatını kaybetti.


Kaza, saat 05.30 sıralarında Konya Ankara Karayolu Kulu ilçe merkezine 5 kilometre kala meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya'dan Ankara istikametine seyir halinde olan Bekir Sunay idaresindeki 70 DP 518 dorse plakalı tır Kulu'ya 5 kilometre kala kontrolden çıkarak devrildi. Refüjde bulunan demir bariyerler tırın kabinine adeta ok gibi saplanırken, tır yaklaşık 100 metre boyunca bariyerleri biçerek sürüklendi. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine ulaşan ekipler, yaptığı kontrolde tırın kabininden refüje savrulduğu değerlendirilen kazanan şiddetiyle parçalanmış cansız bedenler olduğunu gördü. Cesetlerin sürücü ile araçta bulunan henüz kimliği öğrenilemeyen bir kadına ait olduğu belirlendi. Cumhuriyet Savcısının kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından kazada hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere cenaze aracıyla Kulu Devlet Hastanesi morguna götürüldü.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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