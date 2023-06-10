Bariyerlere çarpan hafif ticari araç yan yattı: 1 yaralı

Konya'nın Kulu ilçesinde bariyerlere çarparak yan yatan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında ilçe merkezi Konya Ankara Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya istikametinden Kulu'ya seyir halinde olan O.Y. (21) idaresindeki 42 ALH 953 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere çarptıktan sonra yan yatarak sürüklendi. Kazada araç sürücüsü O.Y. yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.