Baro Başkanı Aladağ: “Avukat, adaletin vatandaşla kurduğu köprüdür”

Konya Barosu, 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla Konya Adliyesinde program düzenledi. Atatürk Anıtına çelenk bırakılmasının ardından konuşan Baro Başkanı Mustafa Aladağ, avukatın yargının kurucu unsuru olduğunu belirterek, “Yargılama aşamasında ve adaletin tesis edilmesinde avukat, son derece büyük ve önemli bir görev ifa etmektedir. Yasaların insanlara tanımış olduğu haklar konusunda insanları bilgilendirmek ve hukuka aykırı bir uygulama ile karşılaşmış insanları hukuk şemsiyesi altında savunmak avukatlık mesleğinin önemini de net bir biçimde ortaya koymaktadır. Bağımsız yargının oluşmasında, savunma hukukunun uygulayıcıları olan avukatların önemi büyüktür. Avukat olmadan bağımsız bir yargıdan bahsetmek mümkün değildir. Adaletin sağlanmasında, hukukun üstünlüğünün sağlanmasında kişi hak ve özgürlüklerinin korunmasında avukat en büyük bir güvencedir. Avukat, adaletin vatandaşla kurduğu köprüdür. Avukatlık mesleğinin gerçek önemi net bir biçimde anlaşıldığında hukuka aykırı uygulamalarda ciddi bir azalma yaşanacağı da muhakkaktır. Unutmamak gerekir ki avukatlar adaletin tecellisinde ne oranda yer alırsa hukuka ve adalete güven o derece artmakta ve adaletin tesisi de bir o kadar kolaylaşmaktadır” ifadelerini kullandı.

Baro Başkanı Aladağ, tüm meslektaşlarının 5 Nisan Avukatlar Günü'nü tebrik etti. Açıklamanın ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.