Başkan Adayı Erdal, meslektaş ziyaretlerini sürdürüyor

Ziyaretlerde projelerini anlatan ve meslektaşlarının sorunlarını dinleyerek istişare yapan Erdal, seçimlere kadar bütün meslektaşlarını ziyaret etmeyi hedefliyor.

15-16 Haziran tarihlerinde yapılacak Konya SMMMO seçimlerinde Meslekte Gelişim Grubunun Başkan Adayı Abdil Erdal, ”Seçim öncesi önem verdiğimiz konulardan birisi meslektaşlarımızı iş yerlerinde ziyaret ederek projelerimizi anlatmak ve mesleki konularda istişare yapmak. Yoğun zaman gerektiren ve iş yükü olan bir mesleği icra ediyoruz. Birçok konuda sorunlarımız mevcut. Bu sorunlara yönelik meslektaşlarımıza katkı sağlayacak projelerimizi hazırlayarak meslektaşlarımızın ilgisine sunduk. Meslekte Gelişim Grubumuzun seçim koordinasyon kurulundaki arkadaşlarımla beraber ziyaretlerimizde meslektaşlarımıza projelerimizi detaylı şekilde anlatarak mesleğe ve meslektaşımıza nasıl faydalı olacağız, nasıl katkı sağlayacağızı konuşuyoruz. Meslektaşlarımızın teveccühü ile birlikte göreve gelmemiz durumun da, teknolojiyi kullanan, mali müşavirlerin iş yükünü hafifletecek çözümler sunan, mesleki eğitime ve gelişime önem veren, stajyerlerin staj süresi boyunca yanında olan ve maddi olarak onları zorda bırakmayan, kurumsallığa önem veren anlayışta bir Konya SMMMO olacak” dedi.