Başkan Adil: “Esnafımız günlük masraflarını dahi karşılayamamaktadır”

Basın mensuplarıyla bir araya gelen Kahveciler, Çay Ocakları ve Büfeciler Esnaf Odası Başkanı Mehmet Adil, kahvehanelerin yaklaşık 500 yıllık bir kültürden geldiğini söyledi.

“Esnafımız günlük masraflarını dahi karşılayamamaktadır”

Vatandaşlarımız stres atmak, arkadaşlarıyla beraber hoşça zaman geçirmek için okey, tavla, oyun kağıdı gibi oyunları oynamak için iş yerlerine geldiğini ifade eden Başkanı Mehmet Adil, “Normalleşme adımları kapsamında açılan kahvehanelerimizde oyun oynatılmaması nedeniyle müşterilerimiz iş yerlerimize gelmemekte bu nedenle açılan kahvehanelerimizde esnafımız günlük masraflarını dahi karşılayamamaktadır. Öte yandan bu zorlu süreçte iş yerlerimizin kiraları, vergilerimiz, SGK primlerimiz, elektrik, su, personel, doğalgaz giderlerimiz devam etmekte olup, mevcut koşullar altında bu giderlerin ödenmesi mümkün bulunmamaktadır” dedi.

“Esnaf tamamen kepenk kapatma noktasına gelmiştir”

Anayasamızın 173. maddesine göre devletin esnaf ve sanatkarları koruyucu tedbirleri alması gerektiğini ifade eden Başkan Mehmet Adil, “Türkiye genelinde 100 binden fazla esnafımız sadece günlük kazancıyla yaşamını idame ettirmekte, yanında çalışanlarının ücretlerini de günlük yevmiye olarak ödemektedir. Mevcut koşullar altında esnafımız bu haliyle işçisinin yevmiyesini dahi ödeyemez ve neredeyse tamamen kepenk kapatma noktasına gelmiştir. Devletimizden talebimiz; Covid-19 salgınından şüphesiz en fazla mağdur olan esnafımız kahvehane işletmecileridir. Bu nedenle ekonomik olarak zarar gören ve maddi olarak çok zor duruma düşen esnafımızın mağduriyetleri en kısa sürede giderilmeleridir” diye konuştu.

“Esnafımıza kira yardımı yapılmasını istiyoruz”

Devletten isteklerini dile getiren Adil, “Bu durumdan etkilenen esnafımıza kira yardımı yapılması, esnafımızın yanında çalışanlarının ekonomik olarak mağduriyetlerinin giderilmesi, birikmiş olan elektrik, su, doğalgaz faturalarının yılsonuna kadar ertelenmesi, esnafımızın kapalı kaldığı süre boyunca ödemekle yükümlü olduğu SGK primleri ve vergilerin devletimizce ödenmesini ve tüm kredi borçlarının yılsonuna kadar faizsiz olarak ertelenmesini talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Esnafımızca tüm önlemler alınmıştır”

Kahvehanelerde hijyen koşulları ve sosyal mesafe kurallarına önemli ölçüde riayet edildiğini anlatan Adil, “Bu konuda esnafımızca tüm önlemler alınmıştır ve alınmaya da devam edilmektedir. Kahvehanelerimizde oyun oynatılmasına izin verilmesi halinde devletimizde öngörülecek olan tüm tedbirleri de eksiksiz olarak alacağımızı da ayrıca belirtmek isteriz. Yeni normalleşme sürecinde Türkiye genelinde bütün işyerleri normalleşmişken sadece kahvehanelerimizde okey, tavla, oyun kağıdı, bilardo gibi oyunların halen oynatılmamasını kahvehane esnafı olarak anlamakta güçlük çekmekteyiz. Gerekli tedbirler alınmak suretiyle kahvehanelerimizin tamamen normalleşmesi, yukarıda bahsi geçen ekonomik taleplerimizin karşılanmasını, başta sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, ilgili bakanlıklarımızdan talep ediyor, bir an önce bu somlarımıza çare bulunmasını bekliyoruz” dedi.