Konya'nın Akşehir İlçe Belediye Başkanı Salih Akkaya, geçtiğimiz günlerde kongre yaparak güven tazeleyip yeniden AK Parti İlçe Başkanlığına seçilen Abdurrahman Çardakoğlu'nu ziyaret etti. Başkan Akkaya'nın ziyaretine Akşehir Belediye Meclisi üyeleri de eşlik etti.

Başkan Çardakoğlu'na yeni döneminin hayırlı olması temennisinde bulunan Başkan Akkaya, “AK Parti kutlu bir dava. Elhamdülillah böyle bir aile içerisinde yer almaktan bende gerçekten heyecan ve onur duyuyorum. Çünkü AK Parti denince halka hizmet, AK Parti deyince Hakka hizmet akla gelmektedir. Adalet akla geliyor, kalkınma akla geliyor. İnşallah bizde Akşehir ekibi olarak teşkilatıyla, belediyesiyle, meclis üyeleriyle beraber bu kutlu davaya, bu kutlu aileye katkı verebilirsek, onlara yük değil, yük alabilirsek bizim için mutluluk vesilesi olur. Bugüne kadarda bu düsturla meclis üyelerimizle beraber çalışmaya gayret ettik. Akşehir'imizde teşkilatımızın desteği ile, meclis üyelerimizle, bir takım halinde gayret ettik, güzel bir şeyler yapıldı. En önemli şansımız Recep Tayyip Erdoğan gibi liderimizin yol arkadaşı olmak, onun partisinden belediye başkanı olmak, bizim için büyük hem onur, hem de hizmet için büyük bir şanstır” dedi.

Ziyaretten dolayı teşekkür eden AK Parti İlçe Başkanı Abdurrahman Çardakoğlu, Başkan Akkaya ve Belediye Meclis Üyelerine teşekkür ederek, "Yeni bir heyecanla, yeni bir solukla 2023 - 2024 seçimlerine çalışarak, tüm teşkilatımızın kademeleriyle yolumuza bakmaya devam edeceğiz" diye konuştu.