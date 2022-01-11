Başkan Akkaya Akşehir KOMEK'i ziyaret etti

Konya'nın Akşehir İlçe Belediye Başkanı Salih Akkaya, ilçede yaşayan herkesin şehrin yönetiminde söz sahibi olabilmesi amacıyla başlattığı çalışmalar kapsamında ziyaretlerini sürdürüyor.

Akşehir KOMEK Kurs Merkezini ziyaret eden Başkan Akkaya, merkezde kurs gören hanımlarla bir araya geldi. Başkan Akkaya'nın ziyaretine; Akşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Alaaddin Barbaros Topaloğlu, Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İbrahim Öncel, Akşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürü İsmail Kıyıcı ve AK Parti Akşehir Kadın Kolları Başkanı Ayşe Gülcü'de eşlik etti. Kurs merkezindeki derslikleri ziyaret eden ve hanımların yaptıkları el emeği göz nuru çalışmaları, resimleri inceleyen Başkan Akkaya, kurslar hakkında idarecilerden de bilgiler aldı. Dersliklerin ziyaretinin ardından kurs gören hanımlarla kantin bölümünde bir araya gelen Başkan Akkaya, hanımların Akşehir'de yapılmasını istedikleri hizmetleri, projeleri ve talepleri dinledi.

Akşehir'de herkesin yönetimde söz sahibi olması için çalışmalara devam ettiklerinin altını çizen Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya “Akşehir KOMEK kurs merkezimizde kursiyerlerimizle bir araya geldik. Burada hanımlarımızın kurslarla ilgili taleplerini ve ihtiyaçlarını dinledik. Ayrıca Akşehir'imizle ilgili, bulundukları mahallelerdeki ve ortamlardaki isteklerini önerilerini dinledik. Bu taleplere çözüm oluşturma noktasında, Akşehir'imize güzel hizmetleri getirme noktasında şehrimizde yaşayan tüm herkesi dinliyoruz. Herkesin fikirlerine değer veriyoruz. İnşallah Akşehir'i hep birlikte yöneteceğiz ve yönetmeye de devam ediyoruz. KOMEK kurslarımızda Konya Büyükşehir Belediyemizin organizasyonu ve emeği çok fazla, onların bünyesinde olan bir kurs merkezi. Akşehir Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak da bu kurslara bizlerde destek veriyoruz. Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay'a da bu vesileyle teşekkürlerimi iletiyorum” diye konuştu.