Başkan Akkaya asker uğurlama eğlencesine katıldı

Konya'nın Akşehir İlçe Belediye Başkanı Salih Akkaya ve AK Parti İlçe Başkanı Abdurrahman Çardakoğlu, ilçeye bağlı Çakıllar Mahallesinde yapılan asker uğurlama gecesine katıldı.

Akşehir Belediyesi tarafından Çakıllar Mahallesine yaptırılan düğün salonunda yapılan asker gecesinde, asker adayları ve aileleri eğlendi. Gecede bir konuşma yapan Belediye Başkanı Salih Akkaya, “İnşallah gençlerimizin, Türk Milletine, Çakıllarlı yiğitlere, ekmeğini taştan çıkarır bölgenin insanına yakışır bir şekilde vatani görevleri yaparak, burunları bile kanamadan annelerine, babalarına ve ailelerine kavuşmalarını Allah'tan niyaz ediyorum. Şimdiden hepsine hayırlı teskereler diliyorum” dedi. Başkan Akkaya, Çakıllar Mahallesi'ne 31 Mart Yerel Seçimlerinde Cumhur İttifakı'na verdiği destek için de teşekkür etti.

AK Parti İlçe Başkanı Abdurrahman Çardakoğlu da Çakıllar'dan 21 genci, asker ocağına uğurladıklarını ifade ederek, sağlıkla gidip dönmeleri temennisinde bulundu. Çardakoğlu, seçimlerde verdikleri destekten dolayı da Çakıllar Mahallesi halkına teşekkür etti. Konuşmaların ardından Başkan Akkaya ve Başkan Çardakoğlu askere gidecek gençleri tebrik ederek içlerinde Türk Bayrağı ve Kur'an-ı Kerim bulunan birer çanta hediye edip, askere gidecek gençlerle oyun oynayıp birlikte halay çektiler. Asker gecesi; askere gidecek gençlere kına yakılması ve eğlence ile devam etti.